Osimo, gli impianti sportivi si rifanno il look

OSIMO – L’amministrazione comunale sta completando una serie di manutenzioni straordinarie agli impianti sportivi che da tempo attendevano interventi di messa in sicurezza. Ad Osimo Stazione sono in via di completamento i lavori di manutenzione degli spogliatoi della palestra vicino ai plessi della frazione, ad uso sia sportivo che scolastico. Verranno ripristinati tutti gli interni dove erano presenti problemi di infiltrazione, con nuova tinteggiatura, tubazioni, infissi e pavimentazione per una spesa di 46mila euro. A San Biagio sono stati completati già nei giorni scorsi dei lavori di ripristino di parti ammalorate sia esterne che interne degli spogliatoi del campo da calcio a 11, con nuova tinteggiatura, pavimentazione e sanitari, per una spesa di 36mila euro. Al campo sportivo Santilli di via Molino Mensa è previsto l’arrivo di una nuova tribuna per gli spettatori come quella installata all’ex cinema Concerto, con meno di 100 posti a sedere. Affidato l’incarico con impegno di spesa di 78mila euro.

Il problema a Santo Stefano

Il sindaco Simone Pugnaloni ha poi spiegato il disguido accaduto a Santo Stefano: «A Santo Stefano era stato ripristinato il campo polivalente ma il Comune ha fatto intervenire una seconda volta la ditta che aveva realizzato l’intervento per ripristinare un errore nel calcolo delle pendenze ed evitare il ristagno di acqua in alcune zone del terreno di gioco. La ditta sta ora rifacendo tutta la pavimentazione con cemento drenante sopra il quale poserà una nuova resina, il tutto a suo carico e quindi senza ulteriori spese per le casse pubbliche. In questo modo la frazione di Santo Stefano avrà finalmente un’area ludica attrezzata e sportiva completamente in sicurezza, considerando che l’anno scorso avevamo già ripristinato la balaustra e la zona verde, mentre alla parrocchia avevamo fornito un contributo per la riapertura della chiesa danneggiata dal sisma. A dimostrazione, questo, dell’attenzione verso tutto il territorio, in particolare in una delle frazioni più piccole di Osimo che chiedeva attenzione».