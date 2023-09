Osimo, il comandante Luigi Ciccarelli saluta la Compagnia

OSIMO – Il tenente colonnello Luigi Ciccarelli lascia la Compagnia dei carabinieri di Osimo per prendere servizio da sabato 9 settembre ad Ancona, alla Legione Marche, come responsabile infrastrutture dell’Arma. La sua esperienza è partita da Monreale nel palermitano.

Le parole di Ciccarelli

«Era l’11 settembre 2018 quando sono arrivato qui a Osimo. Lascio un territorio con meno reati, un territorio più sicuro. L’attività serrata di prevenzione, contrasto e informazione che è stata messa in campo ha avuto ricadute positive proprio in termini di sicurezza e di diminuzione degli illeciti – ha detto l’8 settembre ai saluti in caserma -. Qui non c’è delinquenza autoctona, ci sono malviventi che arrivano da fuori. Numerose sono state le attività portate a compimento, quella dell’Audi S4, terrore dei furti in abitazioni, “Baci e abbracci” (furti di collane agli anziani), l’altra della banda che razziava gratta e vinci dalle tabaccherie, “On the road” che si è chiusa con il fermo di “topi d’auto” attivi anche nei pressi dei cimiteri e poi “Bonnie e Clyde”, i ladri di zainetti e portafogli nelle spiagge. Ci siamo spesi nei centri di aggregazione degli anziani per informare sugli approcci finalizzati alle truffe e nelle scuole per elencare i rischi dell’abuso di alcol e della guida sotto sostanze stupefacenti. Ringrazio la grande collaborazione dei cittadini per agire tempestivamente, è un territorio vivo da questo punto di vista. Dispositivi con le altre forze dell’ordine sono stati attuati anche nel centro cittadino a tutela della sicurezza pubblica». Al suo posto al vertice della compagnia osimana subentrerà il maggiore Gianluca Giglio, comandante del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Rieti e già comandante di Montegiorgio.