“Osimo ieri e oggi”, l’evoluzione della comunità in un secolo

OSIMO – Qualcuno si è emozionato nel vedere la Osimo di ieri su pellicola. C’era tanta gente al teatrino Campana di Osimo per l’evento Lions per la presentazione alla cittadinanza dei video prodotti dagli studenti dell’istituto superiore Corridoni-Campana sul tema “Osimo ieri e oggi”. L’iniziativa aveva la finalità di avvicinare la cittadinanza e soprattutto i giovani alla storia più recente e alla identità storico-culturale, sociale ed economica della città, analizzando l’evoluzione della comunità nel corso dell’ultimo secolo. Confrontando il passato con il presente in maniera documentata per immagini, in tutti i settori, dal paesaggio urbano all’economia e alla vita sociale, il Lions club ha fatto un grande servizio alla città.

Il concorso

Gli studenti, partecipando al concorso del Lions, hanno utilizzato in maniera intelligente e funzionale bellissime foto d’epoca di raccolte private dal Novecento ad oggi facendo rivivere la memoria storica della città. «Sono stati prodotti dei lavori eccellenti – ha affermato il presidente Lions Nazzareno Donzelli -, ognuno con un imprinting originale e personale, tutti meritevoli di apprezzamento e di menzione». A tutti i partecipanti al concorso, assieme al plauso del Lions, sono state consegnate targhe nominative di ringraziamento. Alla studentessa che ha realizzato il miglior video è andata la borsa di studio di 500 euro. Il video vincitore che è stato proiettato nella sala riscontrando molto successo, sarà riproposto prossimamente in visione alla cittadinanza.