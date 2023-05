Osimo, beccato alla guida positivo all’etilometro e senza assicurazione

OSIMO – Diversi sono stati i controlli nel fine settimana per garantire la sicurezza urbana del territorio osimano da parte della polizia locale. Con le nuove strumentazioni fornite dall’amministrazione comunale, l’attività sul territorio, coordinata operativamente da un ufficiale, è stata svolta nelle vie di maggior percorrenza, sia delle frazioni che del centro cittadino. Durante uno di questi, lungo la statale 16 a Osimo Stazione, un uomo alla guida di un’auto è risultato positivo all’etilometro, con un tasso alcolemico di 0,97 grammi per litro. Nei suoi confronti è scattata la denuncia.

La patente di guida è stata ritirata ed il giovane sanzionato anche perché non ha provveduto a convertire il documento, nonostante fosse residente in Italia dal 2019. Il veicolo, risultato privo di copertura assicurativa e revisione, è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Altri due veicoli sono stati sanzionati per omessa revisione periodica. Le verifiche, sempre in orario notturno, hanno riguardato anche i vicoli del centro ed i parchi di maggior ritrovo di giovani, tra cui il Silvestri in via Cinque torri dove sono morti per avvelenamento due cani.