Osimo, guasto al semaforo di Padiglione manda in tilt la viabilità

OSIMO – Da giorni non funziona e quanto si temeva è accaduto. È andato in tilt il semaforo di Padiglione di Osimo e oggi (28 marzo) si sono verificati ben due incidenti, tutti e due non gravi, proprio per il malfunzionamento. Tante le proteste da parte degli automobilisti in transito negli orari di punta soprattutto. Il settore segnaletica della Osimo Servizi ha comunicato proprio ora che la centrale di comando dell’impianto semaforico installato tra le vie Montefanese e di Jesi sarà sostituito perché non riparabile: «Nei giorni scorsi assieme alla ditta specializzata sono state eseguite varie prove per permettere almeno un funzionamento provvisorio ma da ieri (lunedì 27) non è stato più possibile, non era garantita infatti una continuità funzionale dell’impianto. È già stata ordinata la nuova centrale di comando digitale di ultima generazione e si prevede la programmazione e la messa in funzione entro sei giorni massimo. Nel frattempo si raccomanda il rispetto della segnaletica prevista nei pressi dell’intersezione e la massima prudenza in avvicinamento all’incrocio. Ci scusiamo per il disguido, garantiamo il massimo impegno per la risoluzione del problema nel più breve tempo possibile».