Osimo, grande successo per la serata a teatro per Frolla

OSIMO – Grande successo per il concerto-spettacolo a favore dei ragazzi del microbiscottificio solidale Frolla che si è tenuto al teatro La Nuova Fenice di Osimo. Lo spettacolo è stato organizzato dal Lions Club di Osimo in collaborazione con l’associazione Ciboliberatutti. “Rosa Canina” il titolo dell’opera in cui le diverse arti si incontrano, si intrecciano e concorrono, ognuna con la propria magia, a raccontare l’amore, il sentimento che più di ogni altro avvolge e a volte travolge. Le note e le opere dei grandi compositori proposti dal trio “Le Rossignol”, soprano Soeun Jeon, flautista Paola Tarabusi e pianista Elena Stamera, la voce dell’attore Davide Bugari, i testi di Moreno Giannattasio, la magia di Niba, la danza di Valentina di Sante, l’arte di Franco Fontanella, la creatività del designer e regista Carlo Zenobi, hanno dato vita ad un appuntamento intenso che è riuscito a toccare a più livelli la sensibilità del tema amoroso, nelle sue ampie sfaccettature e nella sua vorticosa altalena di emozioni.

Ecco le parole del presidente del Lions club Osimo Sirena Rosciani a fine serata: «I soci Lions sono al servizio della gente. È semplice ed è così dal 1917, anno della nascita di Lions clubs international. I Lions club sono luoghi in cui i soci si riuniscono e offrono il loro prezioso tempo a favore delle comunità locali e dell’umanità. Ed anche questa sera abbiamo raggiunto il nostro obiettivo raccogliendo 4.300 euro a favore dei meravigliosi ragazzi di Frolla. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti, l’associazione Ciboliberatutti, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo grande evento».

La dottoressa Franco

Le parole di presentazione dell’associazione da parte della dottoressa Rosalba Franco: «I bambini di oggi saranno gli adulti di domani in un mondo che lasceremo loro in eredità. Hanno sentimenti e comportamenti complessi proprio come noi adulti ma al contrario di noi non possono contare su un bagaglio di esperienze per dare un senso alle cose. È dunque nostro compito, in qualità di genitori, insegnanti, professionisti, formatori ed istituzioni, aiutarli a condividere i loro sentimenti ed a mostrar loro come gestire i comportamenti in modo costruttivo e positivo. Attraverso progetti mirati ed in multidisciplinarietà, in modo sempre coinvolgente e divertente, l’associazione è accanto ai bambini ed alle loro famiglie con diverse e continue iniziative che, a partire da un sano rapporto con il cibo, portino i piccoli ad avere una migliore autostima, a sviluppare abitudini positive ed a manifestare minori problemi comportamentali. È così possibile per loro imparare a stabilire relazioni sane e durature, sviluppare una mente attenta e curiosa, avere regole che stabiliscano gioco ed impegno. E non ultimo nutrirsi in modo sano e stare in salute».

Il ringraziamento di Frolla

«Semplicemente grazie al calore della nostra città Osimo, al Lions club Osimo e all’associazione per aver organizzato una serata così piena di calore – dicono da Frolla -. È bello vedere che così tante persone sono venute per sostenere la nostra causa e permetterci così di acquistare un nuovo pulmino per i ragazzi. La musica unisce ciò che lo spazio può dividere. Alla prossima Frollini, insieme cambieremo il mondo con dolcezza».