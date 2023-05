Osimo, gli Ultras in aiuto alle popolazioni romagnole

OSIMO – Il gruppo dei giovani Ultras Osimo si sta dando da fare per aiutare la popolazione romagnola a ripartire in un momento tanto drammatico per l’alluvione. Non solo sport ma anche tanta mobilitazione per un’ottima causa. Si sono posizionati fuori dai supermercati soprattutto e sono stati contattati da tante persone che hanno consegnato beni di prima necessità. «Il gruppo si stringe attorno alle popolazioni colpite dal nubifragio organizzando la raccolta di beni di prima necessità invitando tutti gli osimani a compiere un piccolo gesto di aiuto e vicinanza – dicono i ragazzi -. Tutti i beni raccolti sono stati consegnati di persona nel punto di raccolta istituito alla scuola “Don Milani” di Cesena con cui siamo in costante contatto. Una volta consegnato il ricavato abbiamo dato una mano dove necessario per la pulizia delle strade e delle abitazioni. Ci hanno chiesto in molti di poter venire insieme a noi. Abbiamo consigliato di portare tutto l’occorrente per passare una giornata nel fango: stivali, pala, tira acqua. Avanti osimani». È la meglio gioventù, quella che, con sforzo ma sempre con il sorriso, non esita, rigorosamente a titolo volontario, a dare una mano a chi ha bisogno. A loro il plauso degli osimani. L’intraprendenza di quei ragazzi, una ventina circa che si stanno mettendo in prima linea in questa fase dell’emergenza, ha eguali in altre parti d’Italia da dove diversi gruppi di giovani sono partiti per la Romagna per dare una mano in qualsiasi modo secondo le proprie possibilità, cogliendo di sorpresa la popolazione locale.