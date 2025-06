Osimo, il giugno “caldo” della sindaca Glorio: dagli eventi estivi alle nomine nelle partecipate

OSIMO – La sindaca Michela Glorio è impegnata su vari fronti. Ha stilato in tempo record il calendario degli eventi estivi secondo precise linee guida. «Per avere un centro storico frequentato e animato è senz’altro positivo e auspicabile vedere tanti eventi per l’estate ma è altrettanto opportuno che l’organizzazione di qualsiasi iniziativa abbia come filo conduttore una connotazione idonea al contesto storico e urbanistico del centro storico, in maniera tale che non si vadano ad aggravare alcuni dei molteplici problemi già evidenziati in passato circa la vivibilità dello stesso quali, ad esempio, la carenza di parcheggi, i rumori eccessivi e la sicurezza urbana». Ad affermarlo è il Consiglio di quartiere del San Marco (Osimo 1 – versante nord) di Osimo in centro. Con le dimissioni del consigliere presidente del Consiglio di quartiere Jacopo Celentano, la sindaca di Osimo Michela Glorio ha provveduto a reintegrare il numero dei componenti nominando nuovo consigliere Simone Gambini, in qualità di primo dei non eletti, e a proclamare i consiglieri Marco Fioranelli e Carla Valentini rispettivamente Presidente e vice del Consiglio perché detentori del maggior numero di preferenze nello scorrimento della lista. Non appena ricostituitosi nella sua nuova composizione, alcuni componenti hanno incontrato la sindaca assieme agli assessori al Centro Storico Celentano e alla Cultura Mauro Pellegrini, per discutere appunto degli eventi. Il 4 luglio il primo dei “Venerdì di luglio”, le notti bianche in centro. Tutto il calendario, così come richiesto, è stato concertato con i residenti e i commercianti per venire il più possibile incontro alle esigenze di tutti. «Abbiamo auspicato poi che l’Amministrazione comunale provveda quanto prima ad aggiornare l’anacronistico Regolamento di Polizia Urbana, risalente al lontano 1914, con lo scopo di utilizzarlo anche a fini di educazione civica attraverso la divulgazione presso le scuole. Si è quindi deciso di proseguire l’attività di confronto e dialogo tra l’Amministrazione comunale e il Consiglio di quartiere, riguardante anche le tante altre problematiche già illustrate in passato organizzando un’assemblea di quartiere aperta a tutti i cittadini per lunedì 30 giugno, alle 21, alla Sala Mosca ex Cantinone».

Le nomine

Durante il consiglio comunale della scorsa settimana sono state poi approvate le linee di indirizzo per la nomina e la revoca dei referenti del Comune in enti e società partecipate. Altro tema caldo per Glorio. «Non c’è tempo da perdere. Ci sono situazioni critiche da affrontare subito, come la Asso che ha chiuso il 2024 con un bilancio in passivo non approvato dalla commissaria prefettizia o in prorogatio come il cda del Bambozzi dove il presidente che fu scelto dall’ex sindaco Pirani non si è potuto insediare per la crisi della sua maggioranza – spiega la sindaca -. Per questo entro la fine di questa settimana conto di definire tutte le nomine di mia diretta competenza, quindi i componenti del cda di Osimo Servizi, il cda di Asso, due componenti (un uomo e una donna) che spettano ad Osimo in Centro Marche acque srl, un componente del cda della Grimani Buttari e ugualmente nella Fondazione Bambozzi. Non solo il Comune deve ripartire subito ma anche le partecipate che rappresentano in molti casi un braccio operativo fondamentale per garantire servizi efficienti e una Osimo migliore». La scelta di Glorio, come per gli assessori, sarà dettata dalle competenze, sia per esperienze amministrative che lavorative e professionali: «Ma anche da consenso elettorale e rappresentanza politica – aggiunge – perché l’obiettivo è dare spazio a tutte le forze che compongono la maggioranza, coinvolgendole concretamente nell’azione amministrativa di questo mandato. Ritengo infatti prezioso il contributo di tutti». La sindaca poi ha reso noti sui social e all’ingresso del Comune gli orari di ricevimento degli assessori con i dettagli per essere contattati.