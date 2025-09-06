Osimo, giornata dedicata alle associazioni con “Sport al centro”

OSIMO – Il centro storico sarà invaso dalle associazioni sportive domani, domenica 7 settembre. Piazza del Comune e via Lionetta diventeranno pedonali dalle 14 (divieto di sosta dalle ore 13) per ospitare “Sport al Centro”, iniziativa promossa da Comune ed Asso, con il patrocinio del Coni, per promuovere le realtà sportive locali e dare occasione di orientamento alle famiglie nella scelta della disciplina più affine ai propri figli. Ci saranno 23 aree dimostrative tra piazza Nuova, via Lionetta, piazza del Comune, piazza Boccolino, piazza San Giuseppe e piazza Marconi, zone del centro storico dove troveranno spazio anche 16 banchetti informativi. Ben 39 le associazioni coinvolte che animeranno il centro città con tanti spettacoli. Si partirà alle 17 dal palco di piazza del Comune con la presentazione delle società sportive partecipanti. Dalle 18,45 alle 22 ogni quarto d’ora, dallo stesso palco, si esibiranno 12 associazioni tra danza, ginnastica, arti marziali, con intervallo alle 21 per la seconda parte delle presentazioni. Nelle 23 aree dimostrative invece le esibizioni saranno gestite dalle associazioni in maniera autonoma per tutto l’arco dell’evento, dalle 17 alle 23.

Le parole dell’assessora

L’assessora allo Sport Paola Andreoni afferma: «Quello dello sport osimano è un mondo davvero ricco di presenze. Decine di associazioni capaci di aggregare bambini, giovani, persone di ogni età, preparatori in grado di formare chi vuole praticare numerose discipline. Atleti che si distinguono in manifestazioni di alto livello. Sport al Centro è un’occasione unica per conoscere l’offerta sportiva e ricreativa della città: ai gazebo si potranno trovare indicazioni su corsi, orari, costi e si forniranno risposte a tutti i dubbi di ragazzi e genitori. Sono davvero tante le discipline che in città vengono praticate, meritano di essere al centro dell’attenzione. Il mondo sportivo osimano è animato da persone spinte da grande passione: la vetrina permette di farlo conoscere a chi ancora non è al corrente di tutte le opportunità in campo. Invitiamo tutti a partecipare e a fare prove di sport con i tecnici e responsabili delle associazioni. Ci aspettano un pomeriggio e serata partecipata di sport insieme».

Le parole della sindaca

La sindaca Michela Glorio aggiunge: «Sport al Centro è l’evento che chiude la stagione del cartellone estivo e al contempo apre quella degli eventi patronali. Occasione unica per promuovere le nostre realtà sportive e le attività che propongono ai giovani e non solo, e al contempo animare il centro città, favorirne l’affluenza e dare occasione di lavoro a bar e ristoranti. Sarà una esplosione di danza, colori, musica, gesti atletici spettacolari che coinvolgeranno tutti. Per l’occasione Osimo Servizi garantirà l’apertura del tiramisù fino alle 23.50».

Le società partecipanti

Parteciperanno:

1. Asd “Atletica Amatori Bracaccini”, prove pratiche e dimostrazione discipline;

2. Asd “Atletica Osimo”, prove pratiche e dimostrazione discipline;

3. Asd “Arcieri delle 5 Torri”, prove di tiro con l’arco per tutte le età;

4. Asd Pallamano Camerano sezione Osimo, dimostrazione attività;

5. Asd “Circolo Scacchi Osimo-Castelfidardo-Offagna”, sfida con i migliori atleti:

6. Asd Ginnastica Élite, promozione ed esibizione atleti danza accademica e urban;

7. Asd “Il Balletto di Osimo”, ginnastica artistica e ritmica;

8. Asd “Junior Osimana”, promozione calcio giovanile;

9. Asd “Osimo Pirates”, promozione sport pallanuoto;

10. Asd “Polisportiva Arcobaleno”, promozione ginnastica artistica, ritmica, danza;

11. Asd “Polisportiva Futura”, promozione ed esibizione ginnastica e basket;

12. Asd “Volley Libertas Osimo”, esibizione attività pallavolo;

13. Asd “Compagnia La Fenice”, esibizione attività ballo, musical;

14. Asd “Autoclub L.Fagioli”, esposizione auto d’epoca;

15. Avis ed Aido Osimo, promozione attività in favore e per lo sport;

16. Caritas Osimo-Ancona, promozione impegno per lo sport per tutti;

17. Csi comitato di Ancona, promozione attività centro sportivo italiano;

18. Asd “Scherma la Misericordia”, dimostrazione attività scherma;

19. Asd “Conero Roller”, dimostrazione attività pattinaggio;

20. Ass “Deshi do Academy”, dimostrazione attività karate

21. Asd “Elgasamiento”, dimostrazione attività scuola di bmx freestyle;

22. Asd “Dal mare ai monti”, dimostrazione attività gimkana bici;

23. Asd “Gli alfieri della storia”, esibizione gruppo sbandieratori;

24. Asd “Il Covo Campocavallo”, promozione ed esibizione ginnastica artistica;

25. Asd “Pattinaggio corsa”, promozione ed esibizione corsa pattini;

26. Asd “Judo club Sakura Osimo”, promozione ed esibizione atleti Judo;

27. Asd “Junior Tennis Osimo”, promozione ed esibizione tennis;

28. Motoclub “Marchetti”, esposizione moto;

29. Asd “Nordic Waiking Marche”, promozione attività camminata con bacchette;

30. Panathlon Osimo, promozione divulgativa spirito sportivo;

31. Asd “Project Basket”, promozione ed esibizione attività basket;

32. Asd “Gruppo ciclistico Osimo Stazione”, promozione ed esibizione gimkana ciclismo;

33. Asd “Team Marche”, promozione attività nuoto piscina comunale;

34. Asd “Victoria Osimo”, promozione ed esibizione ginnastica artistica e fitness;

35. Asd “Osimo Stazione calcio a 5”, esibizione piccoli calciatori;

36. Asd “Takemusu Aikido”, promozione e dimostrazione attività;

37. Asd “Tiro a segno Osimo”, promozione e dimostrazione virtuale attività;

38. Asd “Young Osimo”, promozione e giochi dimostrativi pallavolo;

39. We Focus, promozione e dimostrazione test preparativi atletici.





