Osimo, Frolla Land: la raccolta fondi per il progetto d’inclusione di persone con disabilità

OSIMO – Un progetto per creare un nuovo spazio per ampliare e rafforzare l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso laboratori e attività di formazione, iniziative culturali ed eventi: questo l’obiettivo che la cooperativa sociale osimana Frolla si propone con il progetto “Frolla Land”, che può contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo che, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, affianca la progettualità ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Impegnata nel favorire l’inclusione sociale di persone con disabilità attraverso la produzione di biscotti, la cooperativa coinvolge ogni giorno sempre più persone, una crescita che ha bisogno di nuovi spazi capaci di accogliere e coinvolgere tutte le fragilità. Il progetto Folla Land intende infatti ampliare e rafforzare l’inclusione sociale di persone con disabilità, grazie alla realizzazione di una nuova sede. Si vogliono creare nuovi spazi di condivisione, tesi a coinvolgere tutta la comunità e in particolare i più piccoli, per decentrare i servizi dall’attuale sede e coinvolgere altre quattro persone con disabilità, oltre agli attuali dipendenti, tramite assunzione o tirocinio.

I nuovi spazi ospiteranno eventi, laboratori, riunioni, presentazioni di libri, iniziative culturali, attività di formazione ed avranno un’area giochi dedicata ai bambini e alle bambine del territorio. Nei nuovi locali, verrà inoltre allestito un nuovo bar dove gli ospiti degli eventi e delle iniziative potranno trovare gli stessi prodotti di Frolla come biscotti, cioccolate e dolciumi.

L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine aprile. Per sostenere con una donazione il progetto è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte. «Insieme possiamo costruire uno spazio aperto a tutti!», ha dichiarato Jacopo Corona, presidente di Frolla Società Cooperativa Sociale.

«Al centro del nostro impegno c’è la volontà di essere un motore per lo sviluppo inclusivo, che crei crescita e opportunità anche e soprattutto per i giovani e per le persone in difficoltà. Questo progetto è importante Osimo e il suo comprensorio, rafforzando e ampliando il sostegno concreto messo in campo da una realtà storica e qualificata in campo sociale», spiega Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo. «Sia con l’impegno delle nostre persone sui territori, sia attraverso strumenti come la piattaforma di raccolta fondi con la quale Intesa Sanpaolo si fa carico dei costi di transizione e contribuisce anche con donazioni proprie, vogliamo confermare sempre di più la nostra vocazione di banca attenta alle istanze sociali e alle peculiarità locali».

Il progetto coinvolgerà direttamente le persone che attualmente lavorano con Frolla: 3 persone con disabilità come dipendenti e 15 tirocinanti, ma permetterà anche il coinvolgimento di ulteriori 4 persone con disabilità di entrambi i sessi e di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Inoltre potranno usufruire degli spazi della nuova sede anche bambine e bambini del territorio (fascia d’età 3-12 anni) attraverso attività didattiche, laboratoriali e ricreative. Anche gli enti privati e pubblici potranno fruire degli spazi per svolgere riunioni o incontri.

Per la nuova sede sono stati individuati due locali ipotetici a Osimo: per la scelta del locale, verrà condotto uno studio dei percorsi fisici interni ed esterni alla luce delle disabilità motorie dei lavoratori. In entrambi i casi i locali sono attualmente vuoti e necessitano di lavori di ristrutturazione e allestimento.