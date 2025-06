Osimo, i Forestali sequestrano un canguro al circo

OSIMO – Dopo le proteste degli animalisti che domenica scorsa 8 giugno hanno manifestato davanti al circo in via Jesi a Osimo, in queste ore è scattato un provvedimento. I carabinieri forestali del Cites hanno sequestrato un canguro rosso di due anni arrivato nei giorni scorsi appunto ad Osimo. Il marsupiale non aveva l’autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Teramo, obbligatoria, stando ad un decreto che ne regola il possesso. Per la normativa vigente il canguro è considerato un animale pericoloso e per tenerlo è necessaria l’autorizzazione che viene rilasciata solo dopo aver verificato le aree in cui il marsupiale è tenuto, se sono idonee e non costituisce un pericolo per la salute umana e se possono contenere animali. Il circo aveva fatto richiesta alla prefettura abruzzese che aveva richiesto una ulteriore documentazione, un anno fa. Documenti che non sarebbero mai stati forniti quindi il canguro, un esemplare maschio, non risulta autorizzato. Dopo il sequestro è stato dato in affido allo stesso circo in attesa che arrivi la documentazione dovuta. Dal circo hanno assicurato che il problema non sarebbe loro ma la pratica si sarebbe arenata. I documenti dovrebbero arrivare in un paio di giorni.

Il post del circo

Su Facebook il circo ha scritto un post: «Un piccolo stop ma torniamo presto più forti di prima. Cari amici di Osimo, a causa di problemi tecnici indipendenti dalla nostra volontà, il circo è costretto a interrompere momentaneamente gli spettacoli. Ma non preoccupatevi: questo è solo un piccolo anticipo delle ferie estive per permetterci di ricaricare le energie e prepararci a tornare a fine giugno più straordinari e carichi di emozioni che mai. A fine giugno vi aspetta un circo rinnovato, pronto a stupirvi con nuove attrazioni, numeri spettacolari e tantissime sorprese. Grazie di cuore per il vostro sostegno e la vostra comprensione: la vostra passione ci dà la forza di continuare a sognare insieme. Continuate a seguirci sui nostri canali social per tutte le novità e le nuove date».