Osimo, folle corsa in moto: i carabinieri lo inseguono fino ad Ancona

OSIMO – Residenti spaventati e infuriati per quella moto di grossa cilindrata che metteva a repentaglio ogni sereno risveglio mattutino e ogni pedone, scolari compresi, che doveva attraversare la strada regionale. Da giorni correva come un folle lungo via Ancona, provocando con la sua moto un rumore forte verso le 7 transitando nel centro abitato di San Biagio. Ieri mattina (29 settembre) i carabinieri, dopo la segnalazione dei residenti, l’hanno atteso al distributore Q8 nel centro abitato di San Biagio. Gli hanno intimato l’alt ma lui, un 21enne osimano di origine campana, è scappato via. Il Norm di Osimo l’ha inseguito per chilometri ma per riuscire a fermarlo hanno dovuto chiedere aiuto ai colleghi di Ancona, che gli hanno sbarrato la strada nella zona dei vigili del fuoco regionale, nel capoluogo dorico, dopo oltre 10 chilometri di fuga. Per il giovane inevitabile la sanzione amministrativa per non essersi fermato all’alt a San Biagio e per eccesso di velocità. L’indignazione era girata anche nella chat di quartiere da dove era partita la denuncia alle forze dell’ordine.