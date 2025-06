Osimo, fitta l’agenda della neosindaca Michela Glorio: a giorni l’annuncio della giunta

OSIMO – Sono giornate piene per la neo sindaca di Osimo Michela Glorio alle prese con i primi impegni istituzionali a una settimana dall’elezione. Ha già partecipato all’assemblea di Ato 3 per la gestione dell’acqua assieme ai Comuni di Castelfidardo e Sirolo. «Sono soddisfatta perché ho potuto apprezzare una ritrovata unità d’intenti tra i Comuni. L’obiettivo è arrivare ad affidare il servizio in house», ha detto Glorio che a febbraio, da candidata a sindaco, si era già detta preoccupata sull’incertezza per quanto riguarda tale affidamento da parte dell’assemblea dei sindaci esprimendo solidarietà ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, tra cui appunto quelli di Astea. A breve scadrà l’affidamento ventennale ad Astea e senza un progetto comune di Ambito (in house) è a rischio gara, da evitare secondo Glorio. Altra grana quella della gestione del servizio rifiuti per cui la sindaca ha espresso l’intenzione, come Comune e Astea tramite Ecofon, di costituirsi parte civile nella causa portata avanti da alcuni Comuni che hanno impugnato il piano in house che prevedeva la costituzione di una società consortile.

Gli incontri

Oggi (3 giugno) ha incontrato il Prefetto per parlare di sicurezza e devianze giovanili un tema molto sentito in città dopo diversi episodi riconducibili ad atti vandalici che hanno mobilitato interi quartieri. Ieri (2 giugno) ha preso parte alle celebrazioni del 2 giugno sia ad Ancona che nella sua Osimo, in centro, con la partecipazione della banda. «E’ la mia prima volta da sindaca e l’emozione è stata enorme. Un onore rappresentare la comunità osimana in una ricorrenza così importante, che forma l’identità di una Italia costituzionale – ha detto -. Per me è un onore essere la prima sindaca donna di Osimo. La sensibilità femminile può aiutare a ricucire la città, a ricreare un clima positivo, a riprogettarla con uno sguardo diverso, in particolare per le mamme e le famiglie e non a caso affiderò una delega assessorile all’Infanzia oltre a quella alla Progettazione europea». Entro dopodomani (giovedì 5) ufficializzerà la giunta, di cui ormai sono quasi certi i nomi di Paola Andreoni, Mauro Pellegrini e, new entry, Tommaso Spilli e Jacopo Angeletti.

Le grane

In città c’è chi protesta per gli asfalti, il piano è partito a rilento, diverse strade sono rimaste fuori dal programma e dove i lavori sono in corso non mancano i disagi, come lungo la Costa del Borgo in pieno centro, dove il cantiere appena aperto terrà “in ostaggio” i residenti e non solo fino al 31 luglio per il tanto atteso rifacimento del selciato di sampietrini, quasi tutti sconnessi. Tutti gli interventi alle strade partiti da alcune settimane sono attesissimi, compresi in quel famoso piano asfalti varato a fine 2023 dalla precedente amministrazione Pugnaloni. A una platea di studenti la sindaca ha già annunciato: «La cultura deve essere al centro della politica e nel cuore di Osimo con programmi, spettacoli e mostre per tutte le generazioni». Tra gli impegni in agenda da realizzare nei primi 100 giorni, ha ricordato la riapertura del cinema Concerto, che diventerà spazio per attività culturali, proiezioni e luogo di aggregazione giovanile, inutilizzato perché mancherebbe ancora il collaudo amministrativo, a causa di contestazioni rivolte al consorzio che ha realizzato i lavori. E poi c’è il caso dell’antenna 5g in via Molino Mensa, rimontata e, a sorpresa, accesa, nonostante il ricorso dei residenti appena discusso e l’attesa per la pubblicazione della sentenza. L’estate è arrivata e in programma, definito, al momento c’è solo il calendario delle sagre che parte giovedì 5. La sindaca si sta coordinando con Confcommercio e commercianti del centro per organizzare al meglio l’incontro dedicato alle attività estive.