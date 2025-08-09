Osimo, festa del patrono: è Giuliano Palma il super ospite

Il cantatore milanese, fondatore dei Casino Royal, poi dei Bluebeaters, ha collaborato nella sua lunga carriera con tanti artisti, da Neffa a Nina Zilli, da Gino Paoli ad alcuni rapper come i Club Dogo, aprendo i concerti degli U2 nel 1997 e partecipando all’edizione 2014 del Festival di Sanremo

OSIMO – Sarà Giuliano Palma il musicista che si esibirà in piazza Boccolino per il concerto di San Giuseppe, a chiusura della festa patronale il 18 settembre. Il cantatore milanese, fondatore dei Casino Royal, poi dei Bluebeaters, ha collaborato nella sua lunga carriera con tanti artisti, da Neffa a Nina Zilli, da Gino Paoli ad alcuni rapper come i Club Dogo, aprendo i concerti degli U2 nel 1997 e partecipando all’edizione 2014 del Festival di Sanremo. «Uno dei più apprezzati reinterpreti della musica italiana, Palma riesce a rendere tutto ballabile e con il suo talento e il suo entusiasmo saprà far divertire tutti noi la sera di San Giuseppe», annuncia la sindaca Michela Glorio.

La fiera

Il consiglio comunale poi ha approvato la delibera che, per il settimo anno consecutivo, affida l’organizzazione e la gestione della fiera patronale ad una ditta privata che può riqualificarla rispetto alla procedura di bando comunale per la scelta degli ambulanti. I giorni di fiera saranno due e non tre come invece previsto dal regolamento comunale. Il rischio è infatti che lo stazionamento dei banchi per tre giorni in un contesto come il nostro centro storico non garantisca il controvalore economico che gli operatori si attendono, creando al contempo eccessivi disagi ai residenti per le modifiche alla viabilità, considerando oltretutto che il 17 e 18 settembre, giorni di fiera, sono infrasettimanali.