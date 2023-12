Osimo, l’ex cinema Concerto vicino all’apertura

OSIMO – Il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni ha svolto un sopralluogo al cantiere dell’ex cinema Concerto prima della pausa per le festività natalizie. Salvo nuovi imprevisti, ci vorranno altri 30 giorni lavorativi per completare il cantiere. Quello nella sala proiezioni è stato già portato a termine in realtà. Sono stati montati infissi, servizi igienici, attrezzature digitali e siamo solo in attesa della consegna del maxischermo. I lavori in questa ultima fase si stanno concentrando sul vialetto adiacente alla sala cinematografica, che lo separerà dal mercato coperto. Il vialetto sarà uno spazio sempre aperto a tutti e con collegamento a piazza delle erbe, ma fungerà anche da scivolo come uscita per i diversamente abili. Per quanto riguarda invece l’ingresso e l’uscita ordinaria rimarranno quelle storiche di un tempo su piazza San Giuseppe.



«Capisco che impiegare otto anni per un cantiere da circa mezzo milione di euro non sia una cosa normale, io per primo ho contestato la situazione con le parti coinvolte, ma purtroppo vista la delicatezza dell’area e del progetto sono emersi più imprevisti in questi anni – dice il primo cittadino -. Tra gli altri posso solo ricordare che la prima fase del cantiere per ristrutturare l’ex cinema era affidata ai frati minori conventuali, che hanno acquistato la porzione del vecchio immobile dove intendono realizzare la biblioteca francescana. L’ex platea, da accordo di programma, l’avrebbero consegnata grezza al Comune che ne rimane proprietario, ma i lavori sono andati a rilento. Sono poi subentrati diversi pareri da parte della Soprintendenza, con nuovi stop ad ogni cambio di funzionario nel corso degli anni. Ci sono state anche delle osservazioni che, come Comune, abbiamo fatto alle ditte che si sono susseguite nei lavori all’ex cinema per migliorare alcuni interventi. Infine, avevamo ipotizzato di aprire la sala cinematografica, che fungerà da auditorium con 99 posti, prima di realizzare il vialetto accanto, ma con i tecnici abbiamo preferito attendere, sia per questioni estetiche del complesso sia perché il vialetto avrebbe potuto rappresentare, come nei fatti sarà, l’uscita per diversamente abili. Quindi siamo arrivati ad oggi. Non è l’ennesima promessa questa, come sono solite dire le opposizioni, è un aggiornamento su un cantiere al quale teniamo in tanti. I lavori sono quasi ultimati, li terremo sotto osservazione per poter finalmente inaugurare il rinnovato cinema di Osimo nel più breve tempo possibile, coinvolgendo la Asso nella sua futura gestione, come avviene già per il teatro La Nuova Fenice».