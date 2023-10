Osimo, eternit abbandonato sulla riva del fiume Musone

OSIMO – Sono state rinvenute due pile di materiale eternit scaricate lungo il fiume Musone nella parte che ricade nella frazione di Casenuove di Osimo, fatto che profila un grave reato per l’ambiente e per la salute dell’uomo. «L’eternit appartiene alla categoria di rifiuti speciali pericolosi, è vietato abbandonarlo in modo incontrollato ed irregolare – afferma la consigliera Monica Bordoni delle Liste civiche -. Il Comune provveda con urgenza allo sgombero del materiale e contestualmente avvii indagini per la ricerca del responsabile. Immediato è stato il sopralluogo da parte della Regione da noi sollecitato, che ha inviato una nota urgente al Comune per la rimozione e lo smaltimento del pericolosissimo materiale abbandonato. Confidiamo in un intervento comunale altrettanto immediato affinché lo sgombero sia fatta prima che il maltempo possa sgretolarlo o trasportarlo nel fiume».

Quel fiume che, appunto, è entrato anche nel mirino dei vandali. L’ultima trovata è quella di ragazzini che all’altezza della pista ciclabile di Campocavallo lanciano le bottiglie di vetro vuote nell’acqua. Ce ne sono a decine che sono rimaste bloccate a riva. Chi frequenta la pista per fare jogging e godersi la natura non ha potuto non notarle. Intanto gli osimani si sfogano anche sui social e chiedono più sopralluoghi della Municipale già allertata e in sopralluogo diverse volte in zona. In passato c’erano stati altri episodi ai danni degli arredi pubblici della pista, anche dei bagni. La zona, in diversi punti, è coperta da telecamere.