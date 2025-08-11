Osimo, estate di cantieri: in corso di ripulitura le teche sotto il loggiato comunale

OSIMO – Sono tanti i cantieri in corso in centro storico a Osimo in questa calda estate. Durante il restyling del 2016 del loggiato comunale, vennero scoperti dei resti di una chiesa del Seicento (Santa Maria della Piazza), dipinti floreali di epoca rinascimentale e la presenza di un porticato antico posizionato in maniera obliqua rispetto a quello attuale. Era stata rinvenuta una statua di donna in marco greco, che sembra ritraesse Plotina, moglie di Traiano, risalente al IV secolo a.C., vicino a quello che era il foro della città. I reperti erano stati suddivisi in due distinti ambienti visibili al pubblico attraverso delle vetrate pedonali. Lo stato conservativo si è fatto però molto precario per via di una importante presenza di umidità, che ha indotto al deterioramento delle superfici storico artistiche oltre che di crescita di vegetazione spontanea. Alcune lastre vetrate inoltre sono lesionate, anche in seguito ad atti vandalici. Il tutto compromette quindi la visibilità dei reperti.

Le parole di sindaca e assessori

«Appena insediato abbiamo lavorato sulla risoluzione di questo problema e – spiega la sindaca Michela Glorio – come promesso siamo riusciti a far partire tempestivamente i lavori. Nell’ultima variazione di bilancio avevamo impegnato 100mila euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare, di cui 65mila destinati proprio al loggiato. E’ un intervento strategico che dimostra la nostra massima attenzione alle manutenzioni e a far risplendere le nostre bellezze storico artistiche. Quella scoperta venne definita clamorosa ormai quasi 10 anni fa e merita il massimo impegno da parte dell’amministrazione comunale».

L’assessore alle Manutenzioni e cura del territorio Jacopo Angeletti spiega l’aspetto più tecnico dell’intervento: «Sarà delicato, coinvolge operatori specializzati e ovviamente anche la Soprintendenza dei beni Archeologici Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Il cantiere, per il tipo di intervento, non ha una data di chiusura già definita, serviranno alcuni mesi, salvo imprevisti. Si tratta di sostituire le vetrate danneggiate e, nel complesso al centro del loggiato, verranno cambiate completamente per garantire una tenuta maggiore. Oltre ad un impianto di ventilazione meccanizzata con controllo elettronico dei livelli di umidità dell’aria, verrà installato anche un sistema di nebulizzazione di battericidi per evitare la ricrescita di vegetazione, in modo da conservare al meglio i reperti archeologici e ripristinarne la visibilità».

L’assessore al Centro storico Jacopo Celentano inserisce questo intervento, atteso da tempo, «in un percorso che stiamo avviando di cura e decoro del nostro centro storico. Riportare alla luce quei reperti è doveroso per preservarli e renderli visibili a tutti. Rappresenta un biglietto da visita ottimale per i turisti, ancor di più d’estate data la presenza del punto di informazioni turistiche. Saranno poi inseriti negli itinerari promossi dalla Asso per valorizzarli al meglio». Durante i lavori il punto informativo nell’ex edicola, aperto d’estate dalle ore 11 alle 16, resterà chiuso, ma i turisti potranno contare sull’Ufficio informazione e accoglienza turistica all’ingresso delle Grotte del Cantinone in via Fonte Magna. Sarà invece garantito il passaggio ai pedoni per raggiungere l’ascensore che, dal loggiato, conduce alla sala consiliare e al piano sovrastante di Palazzo Municipale.

Via Orti Traiani

La sindaca ha poi svolto un sopralluogo in vicolo Orti Traiani, quartiere San Marco, assieme all’assessore Angeletti. Dopo tanti mesi di attesa, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria che consentiranno di riaprire finalmente la strada che collega via Pompeiana a via Cappuccini, chiusa per problemi di infiltrazioni che l’anno scorso crearono una voragine per il crollo di due cavità antropiche, compromettendo non solo il manto stradale ma mettendo a repentaglio anche la stabilità degli immobili attigui. Alcune famiglie furono costrette a lasciare l’abitazione in attesa di un intervento di messa in sicurezza rapido, che venne svolto per evitare ulteriori cedimenti. Appena insediati abbiamo voluto risolvere in via definitiva il problema. Per questo abbiamo impegnato a bilancio i fondi necessari, circa 60mila euro, che si aggiungono ad un investimento dello stesso importo a carico di Astea. I lavori riguardano infatti anche il rifacimento dei sottoservizi, cioè dell’impianto di fognatura, la rete del gas e della rete dell’acqua vetusta. Solo alla fine di questi interventi verrà rifatto il selciato storico in tutto il percorso del vicolo e, infine, riaperto il transito».