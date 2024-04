Osimo, Dora Fiorenzi è la minisindaca della città

Ha preso il via il secondo mandato con i nuovi eletti che hanno incontrato la Consulta Donne Pari opportunità in un confronto ricco di spunti e prospettive diverse

OSIMO – La giovanissima Dora Fiorenzi, avendo ottenuto il maggior numero di voti tra tutti gli eletti, è la nuova mini sindaca di Osimo. In queste ore infatti ha preso il via il secondo mandato con i nuovi eletti che hanno incontrato la Consulta Donne Pari opportunità in un confronto ricco di spunti e prospettive diverse, evidenziando l’importanza del coinvolgimento generazionale nella promozione delle pari opportunità.

Le parole del Presidente del Consiglio

«Lavorare con questi bambini è stata l’esperienza più gratificante del mio mandato come Presidente del Consiglio Comunale di Osimo che si avvia alla sua conclusione – dice il democrat Giorgio Campanari -. Nulla ha toccato il mio cuore come gli incontri di questi due anni con i rappresentanti del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Ogni riunione è stata un’esperienza arricchente e stimolante in cui abbiamo affrontato tematiche importanti con un approccio giocoso e creativo. La loro capacità di guardare al mondo senza pregiudizi o divisioni e di immaginare un futuro migliore per tutti noi è stata veramente ispiratrice».