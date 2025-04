Osimo, doppio incidente: due ferite portate a Torrette con Icaro

OSIMO – Doppio incidente stamattina (18 aprile) a Osimo. Il primo si è verificato poco prima delle 9 in via di Jesi, nei pressi del Palabaldinelli. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate frontalmente. E’ scattata subito la chiamata al 112 e nel giro di poco sul posto sono arrivati i mezzi di Ancona Soccorso e i vigili del fuoco di Osimo. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzata in volo anche l’eliambulanza. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo una donna, affidandola poi alle cure del personale medico e sanitario che ha provveduto al trasferimento al nosocomio con Icaro. Aiutato a uscire anche il conducente dell’altra macchina. L’impatto è stato violento. La strada è stata chiusa temporaneamente alla viabilità.

L’altro incidente

Poco dopo un altro schianto, poco distante, a Casenuove, in via Chiaravallese: lì sono rimasti coinvolti un autocarro adibito al trasporto gpl e un’auto. I vigili del fuoco anche in questa occasione hanno estratto dalle lamiere una ragazza che è stata trasportata a Torrette sempre con Icaro. Entrambe le ferite non sarebbero in pericolo di vita. Tutti e due gli incidenti sono stati rilevati dai carabinieri. Mezzi ancora sul posto per la messa in sicurezza dell’area, in attesa dei personale specializzato del Nucleo Cbnr (chimico, biologico, nucleare, radiologico) per il travaso del gas in un’altra cisterna.