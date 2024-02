Osimo, delitto Maiorano. Encomi a sette carabinieri che arrestarono il killer

OSIMO – “Comandante e addetti di Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia Carabinieri con lodevole senso del dovere, elevata professionalità, spiccato acume investigativo, conducevano una complessa attività d’indagine che consentiva di arrestare un uomo responsabile dell’omicidio della moglie Ilaria Maiorano. L’operazione riscuoteva il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’Istituzione”.

È questa la motivazione dell’encomio che il Comandante provinciale di Ancona, colonnello Carlo Lecca, a Osimo, ha consegnato oggi (12 febbraio) al luogotenente Giuseppe Esposto, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, al maresciallo capo Emiliano Gatta, comandante dell’Aliquota Radiomobile, al luogotenente Massimiliano Giulioni, al maresciallo capo Enrico D’Addio, al maresciallo Capo Giacinto Lupo, al brigadiere Roberto Rossi e all’appuntato scelto Giuseppe Belviso, addetti allo stesso Nucleo. Un encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Marche Salvatore Cagnazzo.

L’omicidio di Ilaria Maiorano: i fatti

I fatti risalgono all’ottobre 2022, quando il corpo di Ilaria Maiorano fu rinvenuto all’interno della sua abitazione a Padiglione di Osimo. Secondo la ricostruzione fatta dalla Procura della Repubblica di Ancona, la donna sarebbe stata percossa brutalmente dal marito e lasciata agonizzante per diverse ore. Un delitto avvenuto di fronte alle due figlie minori della coppia. L’indagine aveva consentito di raccogliere, in tempi rapidissimi, plurimi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del marito, 41enne marocchino, nello stesso giorno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto, emesso dall’autorità giudiziaria. Il colonnello Lecca, nel consegnare personalmente gli encomi, ha voluto aggiungere i propri complimenti ai militari per l’importante risultato, raggiunto grazie a tempestività, professionalità e spirito di sacrificio.