Osimo, Cristina D’Avena apre il calendario degli eventi natalizi

Una sorpresa, la regina delle sigle in città per un concerto a dicembre. Ecco cosa succederà in piazza

OSIMO – Il Natale è in arrivo e il Comune di Osimo si sta apprestando a organizzare gli eventi che copriranno tutto il periodo fino all’Epifania. Ci sarà anche un big, il terzo quest’anno dopo i due grandi concerti del patrono a settembre di Mara Sattei e Max Gazzè. Sabato 16 dicembre alle 18.30 piazza Boccolino in pieno centro ospiterà il concerto di una grande cantante. E l’ingresso sarà libero e gratuito.

«Preparatevi a cantare a squarciagola le sigle che hanno segnato la vostra infanzia e a vivere un’indimenticabile serata con la regina delle sigle, Cristina D’Avena – annuncia il sindaco Simone Pugnaloni -. Un evento da non perdere dove rivivremo insieme le emozioni di quei momenti speciali e che promette di regalare sorrisi, ricordi e una carica di energia positiva».

Al via anche una sorta di contest nella pagina Facebook di Osimo turismo: «Siamo curiosi di scoprire quali sono i vostri ricordi musicali più cari e le sigle che vi hanno fatto cantare davanti alla tv. Qual è la vostra sigla preferita? Fatecelo sapere nei commenti». Uno spettacolo a cielo aperto per grandi e bambini insomma, attendendo il Natale. E’ online poi sul sito del Comune la graduatoria provvisoria per i mercatini straordinari di Natale che si terranno in centro storico le domeniche 10 e 17 dicembre. Il Comune proprio in questi giorni sta terminando di predisporre il calendario che sarà molto ricco di eventi per bambini, famiglie e per i giovani.