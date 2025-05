Osimo, “Crescere insieme: Diversità Inclusione per le nuove generazioni”

OSIMO – Si è tenuto, lunedì 26 maggio presso il teatro La Nuova Fenice di Osimo, l’evento conclusivo del progetto “Crescere insieme: Diversità Inclusione per le nuove generazioni”, proposto dal Rotary Club Osimo agli Istituti Comprensivi del territorio. Il progetto presentato alle scuole lo scorso autunno, ha avuto come obiettivo sviluppare negli alunni una maggiore consapevolezza su diversità, equità e inclusione. Questi temi, infatti, sono fondamentali per costruire una società più giusta e coesa, in cui ogni individuo sia rispettato e valorizzato per le proprie unicità. Educare i giovani su questi temi aiuta a promuovere la comprensione reciproca e il rispetto delle differenze, creando una cultura inclusiva e solidale. A tal fine era stato proposto agli alunni delle classi 1^-2^-3^ della scuola primaria la creazione di un lapbook interattivo, Insieme siamopiù forti, focalizzato sul tema dell’inclusione e agli alunni delle classi 4^-5^ e 1^ della secondaria di primo grado di produrre un elaborato, La Città per Tutti, sullo stesso tema.

In un teatro colmo di pubblico, il Presidente del RC Osimo Mauro Scattolini ha aperto la manifestazione salutando e ringraziando bambini e bambine, ragazzi e ragazze, Dirigenti Scolastici, docenti, genitori e quanti hanno condiviso con il Rotary lo stimolante percorso di questo progetto che ha visto l’adesione di quattro Istituti comprensivi del territorio: IC TRILLINI e IC CAIO GIULIO CESARE di Osimo, IC Beltrami di Filottrano e IC CAMERANO, GIOVANNI PAOLO II, SIROLO, per un totale di 21 classi e la partecipazione di più di quattrocento alunni che hanno presentato numerosi lavori di varie tipologie. I lavori pervenuti, cartacei, digitali, multimediali, sono stati esposti all’ingresso del teatro, e proiettati, in alcuni casi presentati dagli alunni stessi, durante la manifestazione. Il Presidente sottolinea anche l’importante e prezioso lavoro di collaborazione della Cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona, partner del progetto, nella persona della dott.ssa Giorgia Sordoni.

Il Presidente ha invitato poi sul palco Fabio Marchetti, Amministratore Delegato di ASTEA, sponsor del progetto, che ha sottolineato l’importanza del progetto e la necessità di un sempre maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni, per naturale sensibilità dell’individuo, nella realizzazione di rapporti umani basati sul rispetto delle diversità, e sul sostegno all’equità, all’inclusione e sul rispetto e la conservazione dell’ambiente.

E’ intervenuta quindi Sarah M. Howell, che in collaborazione con Lisa Kester-Dodgson – esperte di editoria scolastica e socie del RC Osimo – ha curato la progettazione e la redazione del lapbook, ed ha illustrato le varie fasi della creazione del lapbook stesso.

Tutti gli Istituti partecipanti sono stati poi invitati sul palco e premiati dal Presidente Mauro Scattolini con un Samsung T7 Portable SSD- 1 TB- USB 3.2 Gen.2 External.

A tutti gli alunni e ai docenti che li hanno seguiti nello svolgimento del progetto erano già stati consegnati dei bracciali multicolori a ricordo di questa bellissima esperienza.

Una serata ricca di emozioni, di riflessioni, entusiasmo, gioia, allegria, bellezza in atmosfere magiche che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze sanno creare quando sono coinvolti in esperienze formative ed educative stimolanti. Il Presidente esprime un sentito e profondo ringraziamento alle scuole che hanno aderito al progetto, a tutti gli alunni, ai loro docenti che con pazienza e dedizione li hanno seguiti ed accompagnati e a quanti hanno condiviso e collaborato a questa meravigliosa esperienza con il Rotary Club Osimo.

Il Presidente ha infine ringraziato il dott. Massimo De Liberato, Governatore del Distretto 2090, per il sostegno al progetto finanziato in parte attraverso una sovvenzione distrettuale ed espresso profonda gratitudine ad ASTEA per il contributo donato.