Osimo, controlli fuori dalle scuole e sulle strade: il maxi lavoro della Polizia

OSIMO – Prosegue anche quest’anno l’attenzione a tutto tondo dedicata al mondo della scuola degli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Polizia di Stato di Osimo nell’ambito del progetto “Educhiamo insieme alla legalità”, voluto dal questore della Provincia di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e rivolto agli istituti scolastici di Ancona e della Provincia. L’attività si svolge attraverso un costante rafforzamento specifico della presenza “di prossimità” dei poliziotti nei plessi e nelle zone circostanti dei comprensori di ogni ordine e grado e anche con gli incontri formativi e di approfondimento appositamente dedicati agli studenti ed alle loro famiglie. Oltre agli ordinari passaggi che le pattuglie quotidianamente svolgono al momento dell’ingresso e dell’uscita dalle lezioni, si è tenuto il primo incontro del dirigente del Commissariato, insieme ai suoi collaboratori, con i ragazzi delle classi prime dell’istituto di istruzione superiore “Laeng-Meucci”, che attraverso un interlocuzione diretta con i tutori dell’ordine hanno potuto approfondire, con tante domande che hanno mostrato il loro specifico interesse, argomenti a quell’età decisamente attuali. Che si parli infatti di sostanze d’abuso, bullismo e cyberbullismo o violenza di genere, è ormai chiaro ai ragazzi che solo impegnandosi ed aiutandosi per crescere insieme in un percorso di legalità condivisa si può diventare grandi imparando ad accettare e rispettare le regole in modo consapevole.

I controlli

Continuano anche i controlli dei poliziotti che, insieme ai militari della Compagnia Carabinieri e agli agenti della Polizia locale, vigilano sulla tranquillità dei residenti grazie al servizio integrato di controllo del territorio disposto dal questore della Provincia di Ancona Capocasa d’intesa con il prefetto Ordine. Gli operatori hanno perlustrato con attenzione le vie e le piazze del centro storico, e non avendo ravvisato nei noti luoghi di aggregazione di giovani assembramenti molesti o situazioni di degrado urbano, per la maggior parte legati al consumo di alcolici e di droghe, da tempo tenuti sotto controllo, hanno monitorato con attenzione e ripetutamente i vicoli di Corso Mazzini, piazza Duomo, il mercato coperto, i giardini di piazza Nuova, via Lionetta, nonché le prime periferie cittadine, così come le aree verdi limitrofe alle scuole di Osimo Stazione ed al San Carlo. In totale sono state identificate 72 persone, di cui 15 con pendenze penali non ostative alla permanenza a piede libero. Cinque le sanzioni elevate per altrettante violazioni al codice della strada nel consueto concomitante presidio alla sicurezza stradale. Cinque gli esercizi commerciali controllati.