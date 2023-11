Osimo, controlli anti droga vicino alle scuole

OSIMO – Al via il primo dei servizi ad alto impatto disposti per il mese di novembre dal questore a presidio costante dell’ordine e della sicurezza pubblica. Gli agenti della Polizia di Stato, assieme a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”, a tre pattuglie dei carabinieri, a un’unità operativa della Guardia di Finanza e a un equipaggio della Polizia Provinciale, hanno pattugliato in maniera sinergica l’intero comprensorio partendo dalle zone vicine alle scuole al momento dell’ingresso, per scongiurare la presenza di malintenzionati e impedire episodi di cessione e consumo di stupefacenti tra i giovanissimi. Sono giunti in ognuno dei quartieri periferici per evitare che venissero perpetrati furti a danni di abitazioni. Effettuati anche 13 posti di controllo dinamici nelle principali arterie viarie che raggiungono la città, monitorati cinque esercizi pubblici, identificate complessivamente 132 persone, di cui 29 pregiudicati, e nella concomitante attività di verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono stati verificati 85 veicoli e sanzionato un automobilista con la patente scaduta.

I corsi della Municipale

La Scuola di Formazione della pubblica amministrazione della Regione ha organizzato in contemporanea, nella città di Castelfidardo, una prima edizione dei corsi teorici e pratici per il conseguimento delle patenti di servizio dei giovani agenti da poco in forza ai rispettivi Comandi della Municipale delle Marche. Una proficua ed interessante giornata di studio è stata tenuta da Antonio Bernardi, comandante della sezione Polizia Stradale di Teramo che, nonostante la complessità degli argomenti, ha saputo rapire l’attenzione degli agenti illustrando con maestria gli elementi fondamentali dell’autotrasporto in relazione all’attività di controllo e sicurezza della circolazione. Il corso è poi proseguito presso il piazzale Ferrari e le strade cittadine per le prove pratiche sotto la supervisione del vice sovrintendente con qualifica di istruttore di guida Massimo Minucci, dell’assistente capo coordinatore Francesco Piccioni, entrambi in forza al XIV Reparto Mobile della Polizia di Stato, coadiuvati dall’ispettore Andrea Emili di stanza presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato, che hanno letteralmente preso per mano, con una non comune capacità, esperienza e professionalità, i giovani agenti introducendoli nel mondo della guida in sicurezza di un mezzo di polizia in situazioni di emergenza, forgiando e temprando lo spirito e la tecnica dei giovani agenti. Vivo apprezzamento ed un sincero augurio di buon lavoro è stato espresso dal sindaco Roberto Ascani e dal comandante Paolo Tondini che hanno sottolineato l’importanza di una formazione costante e non solo teorica per i nuovi agenti chiamati a compiti sempre nuovi ed impegnativi per garantire la sicurezza delle città marchigiane.

L’Anvu

Il vice presidente nazionale Anvu Roberto Benigni (comandante della Municipale numanese) ha partecipato, su delega della presidente Silvana Paci, all’audizione della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati sul disegno di legge per le modifiche e riforma del Codice della Strada. Il responsabile dell’Ufficio Studi Giuridici Anvu ha suggerito variazioni nella parte relativa alla sospensione breve immediata della patente per chi guida con il cellulare (15 giorni) o l’introduzione delle targhe del casco e dell’assicurazione ai monopattini.