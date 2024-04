Osimo, il Consiglio vota la variazione di bilancio da quasi due milioni di euro

OSIMO – E’ andata al voto ieri sera (23 aprile) in Consiglio comunale a Osimo un’importante variazione di bilancio e del Piano delle opere pubbliche. A causa dell’aggiornamento dei prezzi l’amministrazione comunale è stata costretta a integrare le somme per realizzare il Museo del Covo e la scuola elementare nuova di Campocavallo. Al Comune è stata presentata una variazione al progetto esecutivo, aggiornando il computo metrico e quindi, per non bloccare l’iter delle due opere, ha inserito altri 350mila euro per il Museo del Covo a Campocavallo e ulteriori 960mila euro per la nuova scuola con palestra ad uso anche sportivo, sempre a Campocavallo.

Le altre opere

Inoltre, dopo l’approvazione del nuovo Puc che ha modificato la destinazione d’uso dell’area interessata, è stato inserito nel Piano delle opere un intervento richiesto da anni dall’Asd San Biagio per realizzare i nuovi spogliatoi, considerando che quelli attuali, ormai quarantennali, sono insufficienti vista la nascita del settore giovanile di calcio nella frazione. «A bilancio sono stati iscritti poi i 270mila euro ricevuti da CariVerona per realizzare l’Oasi Verde nel laghetto da pesca sportiva esondato a Campocavallo, lungo la pista ciclopedonale, da rimettere in sicurezza e valorizzare – ha spiegato il sindaco Simone Pugnaloni -. Il Comune inoltre stanzia dei contributi a favore delle suore Clarisse del monastero di via Pompeiana a San Marco (50mila euro per lavori di manutenzione antisismica) e alla parrocchia di San Biagio (30mila per sostenere i lavori che renderanno nuovamente agibili i locali usati dall’oratorio e dal catechismo)». Altra delibera importante quella che riguarda il trasporto pubblico urbano: l’affidamento temporaneo alla Conerobus, con la proposta di delibera, diventerebbe definitivo per due anni, fino a scadenza della gara d’ambito che dovrebbe indire la Regione nel 2026. Infine è stato proposto alla Sala Gialla il Regolamento di polizia locale che si riferisce a regole di comportamento alle quali dovranno attenersi gli agenti su indicazione del comandante Daniele Buscarini.