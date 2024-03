Osimo, è nato il Consiglio direttivo dell’Alta Val Musone

OSIMO – E’ stata un’assemblea partecipata e motivata a dare un impulso importante al territorio, ha eletto il nuovo Consiglio direttivo del mandamento Confcommercio Marche Centrali dell’Alta Val Musone che comprende Osimo, Castelfidardo, Polverigi, Agugliano, Filottrano, Loreto e Offagna. Il rinnovo delle cariche è avvenuto nel corso dell’incontro che si è tenuto nell’ufficio Confcommercio Marche Centrali di Osimo, alla presenza del Direttore generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Massimiliano Polacco che ha introdotto i lavori: «Siamo particolarmente felici di celebrare questo momento di condivisione e di rilancio di un territorio di grande importanza dal punto di vista imprenditoriale e commerciale come quello dell’Alta Val Musone – dice -. Il rinnovo del Consiglio Direttivo di questo Mandamento è funzionale nell’ottica di una rappresentanza unitaria sotto l’egida di Confcommercio Marche Centrali che vuole dare risposte concrete alle esigenze dei settori di riferimento. L’obiettivo, quindi, è quello di offrire un unico e qualificato interlocutore alle istituzioni del territorio, per indirizzare gli impegni degli enti locali in interventi per lo sviluppo economico, del Terziario, del Commercio e del Turismo dell’area. La rappresentanza che si è definita in seno al Consiglio Direttivo è fortemente variegata ed è in grado di accorpare imprenditori di vari settori: questo ci permetterà di coprire totalmente lo spettro di riferimento della nostra organizzazione».

Il presidente e il direttivo

Presidente del mandamento dell’Alta Val Musone è stato eletto Iosilito Gioacchini, titolare del Caffè della Piazza di Osimo, scelto all’unanimità dall’assemblea. Grande soddisfazione nelle parole del direttore generale Polacco che a elezione avvenuta ha tracciato un primo piano di lavoro incentrato sulla definizione delle problematiche e dei temi da affrontare definendo obiettivi nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Le questioni sul tavolo sono tante e tutte indissolubilmente legate allo sviluppo del terziario di mercato in un territorio nel quale il comparto ha una fortissima rilevanza in termini economico-sociali. Le linee guida del Direttore sono state ampiamente condivise da Gioacchini, che nel Consiglio direttivo sarà affiancato da Matteo Antonelli (enoteca a Villa Musone), Alessandra Genga (bar a Loreto), Elisa Capitani (abbigliamento a Osimo), Lorenzo Cecconi (bevande a Padiglione), Elena Di Bitonto (agenzia immobiliare a Osimo), Massimo Gioacchini (bar a Osimo), Matteo Lampacrescia (macelleria a Osimo), Gianni Lombardi (pasticceria a Osimo), Roger Staffolani (cartolibreria copisteria a Osimo e Castelfidardo), Rossano Stura (elettrodomestici e hitech a Padiglione). «La nascita del Consiglio direttivo del mandamento dell’Alta Val Musone risulta ancor più importante in questo momento per la città di Osimo, che si prepara alle imminenti elezioni. Il nuovo Consiglio è quindi pronto ad analizzare quelle che saranno le proposte offerte dai candidati e ad offrire il proprio contributo e il proprio apporto in un’ottica di sviluppo economico per la città