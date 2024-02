Osimo, Consigli di quartiere: ecco tutti i candidati

OSIMO – Sono scaduti i termini per presentare le candidature ai Consigli di quartiere che saranno rinnovati con le elezioni previste domenica, 25 febbraio, dalle ore 9 alle 16. Si potrà votare nel proprio seggio elettorale esprimendo una sola preferenza indicando nome e cognome del candidato prescelto. Le elezioni si svolgeranno nei seguenti seggi: Osimo 1 (sezioni 1, 2, 3, 7, 9, 20, 21) a Palazzo Municipale piano terra; Osimo 2 (sezioni 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33) al Centro Aquilone; Osimo Stazione Abbadia (sezioni 11, 12, 13, 29) al salone parrocchiale di Osimo Stazione; San Biagio Santo Stefano Aspio (sezioni 8, 9, 10, 31) al circolo Acli San Biagio; Padiglione Passatempo (sezioni 15, 17, 18) alla Palestra Europa a Passatempo; Casenuove Villa San Paterniano (sezioni 4, 5, 6) al Palabaldinelli; Campocavallo San Sabino (sezioni 14, 16, 28, 30) al centro sociale di Campocavallo. Saranno eletti 7 consiglieri e verrà proclamato Presidente quello che ha preso maggior numero di voti (in caso di parità di voti verrà data precedenza al più giovane). Potranno votare tutti i cittadini italiani residenti a Osimo e con almeno 16 anni di età (quindi sarà sufficiente la carta di identità, non la scheda elettorale).

L’invito del sindaco

«L’invito è partecipare più possibile per eleggere un proprio referente in seno ad un organo che, pur non avendo poteri legislativi, rappresenta un elemento prezioso per interfacciare più facilmente le comunità locali all’amministrazione comunale, segnalando criticità, avanzando proposte e aiutando l’ente pubblico nelle campagne di informazione, come ad esempio avvenuto negli ultimi anni con l’Arcipelago dei contesti per redigere il nuovo Piano Urbanistico comunale».

I candidati per ogni Consiglio di quartiere

CdQ Osimo 1 – Versante nord: Mauro Calcaterra 65 anni, Lanfranco Migliozzi 65, Giuseppe Polinori, 61, Francesco Maria Raffaelli 52, Francesca Piermattei 60, Matteo Federici 34, Manuela Francesca Panini 64, Gianfranco Graciotti 56, Simone Gambini 52, Ilaria Filonzi 50, Marco Fioranelli 65, Andrea Tittarelli 59, Augusto Camei 59, Jacopo Celentano 34, Mariella Cantori 68, Leonardo Diamanti 21, Carla Valentini 62.

CdQ Osimo 2 – Versante sud: Federica Fiorella 31 anni, Claudio Marra 70 anni, Marco Sorrisi 49, Marco Schiavon 59, Onelio Matteucci 65, Egidio Straccio 76, Michela Staffolani 46, Mario Villani 49, Oldrin Shkurti 48, Gilberto Petrini 53.

CdQ Osimo Stazione Abbadia: Giulia De Santis 36 anni, Sandra Filipponi 75, Roberto Gatto 57, Elena Morodo 27, Ezio Picciani 68, Barbara Virgini 47, Marco Campetella 49.

CdQ San Biagio Santo Stefano Aspio: Leonardo Puliti 52, Federica Secchiaroli 49, Paola Naspetti 47, Cesarino Cesaretti 60, Leonardo Clemente Pesaresi 63, Sebastiano Serafini 27, Silvano Ippoliti 74.

CdQ Padiglione Passatempo: Rolando Le Moglie 69, Leonardo Tirapani 61, Claudio Accattoli 70, Andrea Cola 42, Robertina Gasparrini 60, Gianfranco Cola 70, Iuri Carletti 51, Sebastiano Pepa 20, Massimo Cola 54, Samuel Greganti 48, Mario Baleani 71

CdQ Casenuove Villa San Paterniano: Giovanni Cantori 74, Daniele Bartolini 48, Simona Storani 50, Silvano Polenta 69, Filippo Zagaglia 33, Daniela Mazzieri 70, Maria Grazia Nicoletti 71, Letizia Giulietti 63, Daniele Medici 49, Roberto Saracini 61, Giuseppe Cavina 64, Daniele Trucchia 45.

CdQ Campocavallo San Sabino: Franco Maggi 73, Daniele Tittarelli 49, Angela Olsaretti 58, Francesco Sallustio 25, Barbara Borroni 51, Silvia Mezzelani 40, Rocco Luisi 51.