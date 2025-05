Osimo, condanna del genocidio a Gaza: la presa di posizione dei tre candidati sindaco

OSIMO – Al Barigno street bar di via Vescovara a Osimo ieri sera (22 maggio) è arrivata la presa di posizione sul genocidio in Palestina dei tre candidati a sindaco che, pur non essendo presenti, hanno inviato esponenti per annunciare che porteranno e voteranno in uno dei primi Consigli comunali la mozione contro il genocidio di Gaza promossa dal coordinamento Amicizia Italia Palestina. Nel corso della serata è stato anche presentato il progetto Gaza cola per la ricostruzione dell’ospedale di Al-Karama a Gaza.

La parola al coordinamento

«La serata è stata organizzata anche per calendarizzare il prima possibile appunto la discussione della mozione – ha detto David Monticelli del coordinamento -. Siamo contenti, i rappresentanti delle istituzioni locali sono le più vicine ai cittadini e si spera che possano fare pressione a livello nazionale affinché il Governo prenda posizione contro questa tragedia. L’altra sera alla proiezione del documentario “No other land” a Passatempo, c’è stato il tutto esaurito: tutti i posti a sedere erano occupati e molta gente stava in piedi. La solidarietà con il popolo palestinese e la condanna del genocidio in corso stanno crescendo sempre più, caratterizzando un vero e proprio risveglio della gente. Quello che sta succedendo laggiù è una cosa talmente disumana e talmente violenta che chi entra in contatto con le crude notizie, immagini, video e informazioni da quei territori, si sente in dovere di fare qualcosa, si sente di doversi attivare. Questo fenomeno sociale sta montando sempre di più».