Osimo, ecco la composizione del nuovo Consiglio comunale

OSIMO – E’ possibile comporre il nuovo Consiglio comunale osimano con la pubblicazione delle preferenze per ciascun candidato consigliere. Oltre alla sindaca Michela Glorio (che domani, 29 maggio, si insedierà in Comune), sono 15 gli scranni riservati alla maggioranza, più 9 alla minoranza. I nomi dei 24 eletti con la probabile composizione dei gruppi consiliari, salvo “rinunce” per nomina nella nuova giunta o nelle società partecipate. Il Partito democratico prende 6 consiglieri, tutti volti già noti, Paola Andreoni (ex sia vicesindaco che presidente del Consiglio), l’ex sindaco Simone Pugnaloni, l’ex assessore al Bilancio Mauro Pellegrini, Flavio Cardinali, anche lui assessore nella precedente giunta Pugnaloni, Fabio Marchetti, a.d. Astea, e Eliana Flamini (già consigliera). Altrettanti 6 consiglieri porta a casa la lista personale del sindaco “Michela Glorio sindaco”, quasi tutte new entry: Simonetta Tirroni, Marika Mengoni, Maria Francesca Verdolini, Jacopo Celentano (già presidente del Consiglio di quartiere del centro), Fausto Marincioni e Simone Gabbanelli. Entra poi Tommaso Spilli per Ecologia e futuro, Jacopo Angeletti per Energia nuova e Lorenzo Bottegoni per Uniti per Michela Glorio.

La minoranza

Sugli scranni dell’opposizione siederanno il candidato a sindaco Francesco Pirani (nonché primo cittadino dimissionario a dicembre) e poi Matteo Sabbatini, suo ex assessore come Graziano Palazzini, Lorita Taddei e Paolo Strappato (altro componente della vecchia giunta Pirani) e per Osimo al centro Sandro Antonelli, suo ex vice. Gli altri tre scranni rimasti saranno occupati dalla candidata a sindaco Michela Staffolani, Renato Frontini (ad della Osimo servizi) e Giorgio Magi per Fratelli d’Italia. Dubbi però sussistono, per i loro incarichi, su Marchetti (al cui posto potrebbe subentrare Diego Gallina Fiorini) e Renato Frontini, per cui a scalare entrerebbe Mauro Calcaterra.

Fuori dal consiglio comunale, dunque con zero consiglieri eletti, restano le liste Osiamo, Movimento 5 Stelle, Popolari per Osimo, Progetto Osimo, Rinasci Osimo e Viva Osimo.