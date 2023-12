Osimo, i commercianti protestano per i lavori alla rotatoria

OSIMO – È scattata la protesta dei commercianti a Osimo Stazione che hanno organizzato un sit in con un grande striscione al centro commerciale Cargopier per lunedì mattina, 18 dicembre. L’area di fronte al polo in costruzione lungo la statale 16 sta provocando da mesi la protesta dei cittadini e degli stessi commercianti che appunto, vista l’insostenibilità della situazione attuale, manifesteranno all’inizio della prossima settimana invitando anche i cittadini a prenderne parte dalle 9.

«Anche i commercianti di Osimo Stazione sono stanchi di promesse non mantenute e di una viabilità sempre più difficoltosa che non trova rimedio – dicono gli organizzatori -. È una protesta molto ampia che parte dai commercianti ma è seguita dagli stessi residenti della zona e più in generale ai cittadini ed automobilisti che percorrono quel tratto di strada, ritento anche pericoloso per l’incolumità delle persone». Dopo lo stop per problemi di natura burocratica, come promesso dal primo cittadino la scorsa settimana, lunedì (11) sono ripartiti i lavori alla rotatoria, dopo la firma necessaria per la variante di progetto ma comunque a rilento, come dicono i commercianti che stanno subendo perdite importanti nonostante il periodo di shopping natalizio. Proprio per raggiungere quella struttura e i suoi negozi è quasi impraticabile la strada che attraversa la vicina zona industriale, piena di buche nell’asfalto e transitata da camion a ogni ora del giorno. Una situazione già lamentata da tanti automobilisti che non intendono rinunciare allo shopping. In molti desistono, altri continuano a praticarla per raggiungere quei negozi e sostenere l’economia locale, a patto che, dicono, i lavori procedano spediti e si recuperi il tempo perduto per vedere aperta la rotatoria per metà gennaio. Il termine ultimo resta fissato al 14.