Osimo, coinvolti in incidenti stradali si danno alla fuga: rintracciati

OSIMO – Nei giorni scorsi gli uomini della Polizia locale di Osimo, guidati dal comandante Buscarini, sono intervenuti in via di Jesi a Campocavallo per il rilievo di un incidente. All’arrivo della pattuglia era presente solo un autoarticolato con danni nella parte anteriore dovuto al contatto con un altro veicolo che però si era allontanato senza comunicare i propri dati. Dalla sommaria descrizione da parte del coinvolto, anche con l’impiego delle telecamere di videosorveglianza in zona, visionati tutti i veicoli che potevano avere danni compatibili con l’autocarro rimasto sul posto, si è circoscritto il campo delle indagini a un veicolo che per colore e modello poteva essere compatibile con quello allontanatosi nel luogo del sinistro. Le indagini sono seguite anche i giorni successivi e con la collaborazione dei colleghi di altre Polizie locali il veicolo, risultato poi anch’esso un autocarro, è stato rintracciato in un deposito industriale situato in provincia di Ancona. Effettuati gli accertamenti sul mezzo, i danni sono risultati compatibili ed il conducente è stato sanzionato per la fuga a seguito di sinistro stradale.

L’altro incidente

Un altro incidente stradale, sempre senza feriti, si è verificato nel mese scorso nel centro abitato di Osimo dove sono stati danneggiati diversi segnali stradali. Intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi sono stati rinvenuti sul posto diversi elementi e piccole parti di carrozzeria del veicolo autore del danneggiamento. Sono partite le indagini del reparto infortunistica della Polizia Locale di Osimo e con gli elementi a disposizione è stato circoscritto il campo dei possibili responsabili ad un autocarro, poi rintracciato nella ditta con sede a Roma, che si era allontanato senza comunicare i propri dati assicurativi per il rimborso del danno. Anche in questo caso il conducente è stato sanzionato per la fuga ed avviate le pratiche assicurative per il ripristino della segnaletica danneggiata.