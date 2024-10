Osimo, la città “recupera” il patrono con il concerto di Enrico Ruggeri e la fiera

OSIMO – Quest’anno l’alluvione del mese scorso ha cancellato la festa del patrono San Giuseppe da Copertino di Osimo che cade proprio il 18 settembre. L’amministrazione comunale ha deciso di cancellare fiera e concerto di punta per recuperarli a data da destinarsi. Sabato 12 ottobre dalle 21.15 piazza del Comune sarà tutta per il concerto di Enrico Ruggeri a ingresso libero.

Si preannuncia il tutto esaurito della piazza ed è stato già messo in moto il sistema di sicurezza per gestire al meglio i flussi e la viabilità deviata. Per l’intera giornata poi le piazze e le vie del centro ospiteranno la fiera – mostra mercato di San Giuseppe, recuperata in una sola giornata anziché le due previste a settembre, cancellate appunto per la pioggia.

Altri eventi in città ad ottobre

Un ottobre costellato di eventi in città. Dal 18 al 20 i giardini di piazza Nuova in via Saffi si faranno scenario per lo Street food e dal 25 al 27 in centro storico al via la “Festa d’autunno – Castagna day”. Si attende poi l’inizio della nuova stagione teatrale alla Nuova Fenice: fino al 20 dalle 16 alle 20 a teatro si potranno acquistare gli abbonamenti per tutti gli spettacoli in programma fino al prossimo anno con protagonisti grandi nomi del teatro italiano.

Il teatro fra platea e i tre ordini può ospitare fino a 450 persone, 900 quindi i posti a disposizione per ogni spettacolo considerando il bis. I prezzi degli abbonamenti vanno dai 100 ai 145 euro, con promozione per gli under25 (37 euro per palchi laterali di terzo ordine e loggione). Dal 25 ottobre la vendita dei biglietti di tutti gli spettacoli ma solo in seconda recita. I prezzi vanno dai 17 ai 27 euro (7 per gli under 25).