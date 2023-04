Osimo, chiesta una nuova vita per la casa di via Cola

OSIMO – L’ex sindaco di Osimo Stefano Simoncini, attuale consigliere delle Liste civiche, chiede al Comune, tramite una mozione da discutere giovedì 27 aprile in Consiglio comunale, di acquisire la casa di via Cola a Passatempo, detta la Palombara, esercitando il diritto di prelazione in considerazione dell’alto valore storico e architettonico dell’edificio che, dopo attento restauro, potrebbe così diventare pubblico. «Tali strutture fortificate erano utilizzate come deposito dei cereali in difesa dalle frequenti scorribande di ladri o di soldati di passaggio e che successivamente sono state trasformate in allevamento di colombi (Colombaie) sia per la pregiata carne che per l’ottimo fertilizzante. E’ l’unica struttura simile rimasta nel Comune di Osimo e tra i pochi del Centro Italia – dice -. Potrebbe diventare struttura museale etnoantropologica (Museo della Mezzadria), fattoria didattica, casa per ferie, ostello per la gioventù a gestione Asso oppure ad opera di associazioni della frazione di Passatempo».

La Casa del popolo

Intanto avrà nuova vita la Casa del popolo, ex sede del Pci osimano, inutilizzata da oltre un decennio e ridotta in stato di semi abbandono. La Fondazione Primo Maggio, proprietaria dell’immobile, ha deciso di donarla gratuitamente al Comune, con la garanzia però che venga mantenuta una finalità pubblica. Nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale la Casa del popolo dovrà essere completamente riqualificata, insieme all’adiacente Parco della Rimembranza, per poi diventare un nuovo spazio culturale e aggregativo.