Osimo, al Centro del Riuso un nuovo regolamento. Ecco le novità

OSIMO – Il 19 maggio 2025 rappresenta una tappa importante per la comunità di Osimo: il Centro del Riuso (in via Monsignor Oscar Romero 43, accanto al Centro Ambiente, nella frazione San Biagio), attivo dal 2015 come punto di riferimento per la promozione della cultura del riutilizzo, entra in una nuova fase.

Dal 2023, Astea, in collaborazione con il Comune di Osimo e con altri 10 Comuni marchigiani, ha partecipato a una sperimentazione nell’ambito del progetto 2LIFES – Interreg Europe, con la Regione Marche come partner istituzionale.

Il progetto aveva l’obiettivo di migliorare le politiche pubbliche in materia di riuso, individuando soluzioni concrete per aumentare il recupero e la seconda vita dei beni, riducendo così la produzione di rifiuti. In questo contesto, il Centro del Riuso di Osimo si è distinto come buona pratica, contribuendo alla diffusione di un’economia circolare basata su responsabilità ambientale e solidarietà sociale.

Oggi il Centro entra ufficialmente a far parte della rete regionale dei Centri del Riuso delle Marche.

«L’attenzione di Astea alla sostenibilità ambientale – afferma Fabio Marchetti, ad Astea – è confermata dai numeri del Centro del Riuso, che ha registrato un aumento nel 2023 (ultimo dato disponibile), rispetto al 2022, del 26% di utenti che hanno conferito materiale e del 20% di utenti che lo hanno poi ritirato, per un totale di 53,7 tonnellate di materiale evitato alla discarica rispetto alle 45,2 tonnellate dell’anno precedente, con un aumento del 19%».

Alla base del progetto c’è la volontà di superare la cultura dell’usa e getta, ridurre la produzione di rifiuti e promuovere una visione più consapevole e responsabile del consumo. Il Centro si propone come uno spazio di scambio gratuito, solidale e rispettoso dell’ambiente, in cui beni ancora funzionanti ma non più utilizzati trovano una nuova casa.

È un servizio aperto a tutti: famiglie, associazioni, scuole, ma anche imprese e cittadini che vogliono contribuire attivamente alla sostenibilità del proprio territorio.

Con il nuovo regolamento in vigore dal 19 maggio, è stato introdotto un sistema a punteggio mensile per i prelievi:

-A ogni oggetto esposto sarà associato un punteggio.

-I cittadini residenti potranno conferire beni liberamente e avranno a disposizione 30 punti mensili per i prelievi.

-I cittadini non residenti nel Comune di Osimo ma appartenenti alla Regione Marche avranno a disposizione 10 punti mensili per il solo prelievo.

-Gli utenti potranno scegliere liberamente quali oggetti ritirare fino a esaurimento dei punti mensili.

Questa nuova modalità garantisce maggiore flessibilità e una distribuzione più equa delle risorse disponibili.

Orario di apertura:

dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 14.00

mesi di luglio e agosto: dalle 08.00 alle 13.00

Il Centro del Riuso non è solo un servizio ambientale: è anche uno strumento di inclusione sociale. Offre un aiuto concreto a chi ne ha bisogno e costruisce una rete di solidarietà tra cittadini. Ogni oggetto donato o ritirato rappresenta un gesto di responsabilità e di cura verso l’ambiente, ma anche verso le persone che vivono nel nostro territorio.