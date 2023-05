Osimo, i centri estivi ripartono ampliando l’offerta

OSIMO – È stato pubblicato dalla Asso il bando per la partecipazione ai centri estivi a Osimo. «Venendo incontro alle esigenze di tante famiglie del territorio, quest’anno l’offerta è stata ampliata con una sede aggiuntiva, quella della scuola elementare Fornace Fagioli, che si aggiunge a quelle storiche dei centri Aquilone di Osimo Stazione e di Osimo (in via Molino Mensa) e alla scuola elementare di Passatempo destinate ai bambini dai 6 anni compiuti ai 12. Questo consentirà di dare possibilità di accesso al servizio a 450 nuclei familiari: 50 in più rispetto al 2022», spiega il sindaco Simone Pugnaloni. Per i bimbi da 4 a 6 anni sono tre le sedi: le scuole materne di Osimo Stazione, Passatempo e il Muzio Gallo di Osimo. I centri estivi partiranno il 12 giugno (tranne alle elementari di Passatempo e Fornace Fagioli dove si inizia il 19 giugno) per concludersi il 28 luglio.

Le fasce Isee

Diverse le tariffe perché vengono calibrate dalla Asso in base all’Isee, con quattro fasce: sotto i 10mila euro annui, tra i 10mila e i 15mila euro, tra i 15mila e i 20mila e oltre i 20mila euro. Ad esempio: fino alle ore 13 per una settimana si paga 43,5 euro se nella prima fascia e 2 euro in più per ogni fascia successiva. Per due settimane di centri estivi si pagano 87 euro se con Isee prima fascia, 4 euro in più per ogni fascia successiva. Un mese di centro estivo costa tra i 155 e i 176 euro, tutte le sette settimane invece tra i 266 e i 302 euro. A queste cifre si aggiungono 5 euro a settimana se l’iscrizione è per la fascia oraria fino alle 16 e in questo caso la quota pasto è di 4,5 euro. Il centro estivo alla materna Muzio Gallo prevede la possibilità di lasciare i bimbi anche fino alle ore 18 con una maggiorazione di 25 euro a settimana. Invece per i bambini di elementari e medie (6-12 anni), oltre a laboratori, attività di gruppo e giochi all’aria aperta è previsto anche un giorno di piscina per il quale bisogna aggiungere altri 9,5 euro a settimana. Per il secondo figlio verrà applicato uno sconto del 20 per cento mentre per i non residenti a Osimo si paga il 30 per cento in più rispetto alle tariffe Asso. Le tariffe verranno calibrate in base all’Isee. Le iscrizioni scadono il 28 maggio.