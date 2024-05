Osimo, torna il Carnevale a maggio

Appuntamento a Passatempo di Osimo per la sesta edizione del “Carnevale ArRio”. Lungo le vie cittadine, addobbate a tema, ci saranno le caratteristiche sfilate in maschera

OSIMO – Domenica 12 maggio, dalle ore 15.30, Passatempo di Osimo ospiterà la sesta edizione del “Carnevale ArRio”, ancora nell’insolito periodo di primavera, fuori da ogni convenzione calendaristica, in piena sintonia con lo spirito carnevalesco. Ci saranno le caratteristiche sfilate in maschera dei carri lungo le vie di Passatempo, anch’esse interamente addobbate a tema. E dopo il corteo, spazio come al solito alla grande festa organizzata nel campo sportivo “Muzio Gallo”, con musica live, dj set, cibo e bevande, che faranno da cornice alla premiazione delle migliori maschere.

Quest’anno saranno 13 i carri iscritti alla sfilata (tre dei quali con più di cinquanta partecipanti), oltre a due carri “statici” (case allestite lungo il percorso) ed una “collaborazione dinamica”, per un totale di 16 carri. Anche quest’anno non mancheranno le collaborazioni con le tante realtà del territorio, alcune confermate dal successo delle precedenti edizioni ed altre nuovissime: gli Sbandieratori di Filottrano come sempre apriranno il corteo al ritmo dei loro tamburi; l’Avis Osimo anche quest’anno si unirà alla sfilata per sensibilizzare la cittadinanza; Sean Conero, Smitch in Blu Ray e Folkantina animeranno la festa sulle note della loro musica; la Apd Passatempese sostiene come sempre l’organizzazione dell’evento; il Branco Fiore Rosso del Gruppo Scout Osimo 1 si occuperà di truccare e far divertire i più giovani; i Tremendi, paladini della “marchigianità”, condurranno lo show e la premiazione; infine la Compagnia la Zandella, animerà la festa con giocoleria, fuoco e danza aerea.

«La decisione di riconfermare la sfilata nel mese di maggio – spiegano gli organizzatori – inizialmente legata alle tematiche pandemiche, è stata confermata da un lato perché il periodo favorisce una maggiore durata della festa, dall’altro perché si è voluto così rimarcare l’unicità del Carnevale di Passatempo. Perché non importa se non è Carnevale, l’importante è che è Carnevale a Passatempo». La manifestazione è organizzata dall’associazione giovanile “Senso Unico”, attiva sul territorio dal 2013 con iniziative in ambito sociale, ludico e culturale di ogni genere. Il direttivo è composto da diciotto giovani ragazze e ragazzi che – senza scopo di lucro – coltivano e promuovono lo spirito d’aggregazione della comunità che li circonda. L’evento vanta, per la terza volta, la compartecipazione dell’Assemblea legislativa delle Marche e per la seconda volta il patrocinio del Comune di Osimo.