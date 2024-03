Osimo, tanti i cantieri sulle strade: partiti anche i lavori per il selciato in centro storico

OSIMO – Novità e perplessità sulla viabilità della Valmusone. Sarà infatti inaugurato il 20 marzo il maxi supermercato in corso di costruzione lungo la statale 16 a Osimo Stazione e nel contempo si è aperto uno spiraglio per la rotatoria di fronte che decongestionerebbe il traffico maggiorato. Ci sono valutazioni in corso da parte dell’Anas cui il sindaco Simone Pugnaloni, spinto anche dalle tante domande dei residenti, ha fatto richiesta.

Inoltre, stanno procedendo gli interventi sul selciato in centro storico. «Abbiamo rimesso a nuovo tutta la zona del rione Duomo – dice il primo cittadino -. Rifatta completamente via Gomero, la strada che scende verso piazza Gramsci, poi le parti più ammalorate e sulle quali avevano operato i tecnici Astea per i sottoservizi di via del Cassero. In piazza Duomo sistemati sampietrini nelle zone adiacenti via Gomero e via Antica Rocca ma anche angoli rovinati di porfido della zona pedonale. Ora sono in corso i lavori in via Antica Rocca sul lato parcheggi e a valle sulle strisce pedonali di fronte il poliambulatorio. Il cantiere poi si sposterà su via Lionetta e sulle due piazze principali, del Comune e Boccolino, per sistemare le zone più rovinate. Per quanto riguarda il quartiere di San Marco, rifatta a fine 2023 tutta via Cappuccini, ci muoveremo con la Soprintendenza per avere l’ok a sistemare le parti più critiche di via Salustriana».

Il cantiere Astea in via Flaminia

Terminato il cantiere di Astea durato mesi in via Flaminia I, la strada provinciale che porta a Osimo Stazione. Partiti lo scorso autunno, i lavori che avevano comportato inevitabili disagi alla viabilità sono stati completati, ripristinando fin da subito il regolare senso di marcia. Ora gli operatori commissionati da Astea si sposteranno in via Don Sturzo per rinnovare anche lì i sottoservizi fino a via Guazzatore ma in questo caso non sarà necessaria apportare alcuna modifica alla viabilità, solo un restringimento della carreggiata stradale che è già impostata a senso unico. Nel frattempo, come i cittadini attendevano da tempo, Astea provvederà a migliorare visibilità e sicurezza sul tratto di via Flaminia I interessato dai lavori conclusi. Arrivato poi il materiale per l’impianto di illuminazione: entro una decina di giorni saranno operativi i 19 nuovi pali della luce tra la rotonda della Gironda e il bivio con via Sbrozzola. Trascorsi 10-15 giorni necessari per l’assestamento del terreno sul quale ci sono stati gli scavi, e ricevuto un parere dalla Provincia che è l’ente competente sulla strada in questione, Astea avvierà, presumibilmente a fine mese, completato l’iter di affidamento, i lavori per rinnovare il manto stradale per circa un chilometro, dalla Gironda al bivio per Abbadia. Durante il cantiere per rifare completamente l’asfalto la viabilità sarà regolata con apposito semaforo a senso unico alternato senza necessità di chiuderla completamente al traffico, come avvenuto di recente ad esempio in via Jesi a Casenuove.