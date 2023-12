Osimo, cade dall’impalcatura mentre lavora: portato a Torrette

Sul posto, come da prassi per casi di infortunio sul lavoro come questi, è arrivata una pattuglia del Commissariato di Polizia osimano e referenti dell’Asur per accertamenti di rito

OSIMO – E’ caduto dall’impalcatura da cui stava lavorando un 64enne osimano che stamattina (19 dicembre) è stato soccorso dai sanitari del 118 in via Cingoli a Osimo. Tanta la paura per l’uomo che, forse per messo male un piede o per un malore, è rovinato a terra precipitando da diversi metri. Subito dall’ospedale di Torrette si è alzato in volo Icaro, tornato indietro vuoto però. L’uomo, che è proprietario con il figlio di una ditta edile, è stato medicato prima sul posto e poi trasportato al nosocomio regionale in condizioni non gravi come erano apparse all’inizio. E’ rimasto sempre cosciente e lamentava diversi dolori. Sul posto, come da prassi per casi di infortunio sul lavoro come questi, è arrivata una pattuglia del Commissariato di Polizia osimano e referenti dell’Asur per accertamenti di rito. C’era anche la squadra dei vigili del fuoco di San Sabino. L’uomo pare stesse lavorando proprio all’esterno dell’abitazione del figlio.