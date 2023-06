Osimo, bimbo rimane con il dito incastrato nelle scale mobili

OSIMO – E’ stata tanta la paura ieri sera, 13 giugno, al centro commerciale Cargopier di Osimo dove, intorno alle 20, un bimbo di 3 anni è caduto mentre si trovava sulla scala mobile, insieme alla madre. Il piccolo, nel mettere le manine a terra per evitare di sbattere il viso, è però finito con un dito tra le griglie dei gradini che si stavano richiudendo, e che gli hanno tagliato un pezzettino di una falange. Le urla della madre hanno attirato immediatamente l’attenzione di commessi e clienti che subito hanno chiamato il 112. La scala mobile è stata immediatamente bloccata e sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri e 118.

Il bimbo è stato quindi trattato sul posto e accompagnato d’urgenza al pronto soccorso del Salesi dove è stato subito visitato per poi disporre un piccolo intervento chirurgico. Sul posto i carabinieri per accertare eventuali responsabilità in merito all’accaduto.