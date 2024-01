Osimo, il bilancio 2023 della Polizia: centinaia i controlli sulle strade e alla movida

OSIMO – Nel corso dell’intero anno 2023 l’mpegno degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica sicurezza di Osimo ha permesso di conseguire importanti risultati a tutto tondo. Sono stati anzitutto i servizi di ordine pubblico effettuati, quasi due ogni settimana, a dare un concreto segnale di presenza operativa alla cittadinanza, sia a tutela della serenità nelle classiche serate di “movida” per presidiare il territorio a prevenzione dei reati (34 in tutto) sia in occasione di pubbliche manifestazioni, compresi gli eventi come le partite di calcio o i concerti, in occasione dei quali altri 43 servizi sono stati organizzati, gestiti e diretti dall’autorità locale di Pubblica sicurezza.

La prevenzione

Dal punto di vista della prevenzione, settemila e 613 persone in tutto sono state controllate a bordo di duemila e 705 veicoli nel corso di 462 posti di controllo (in 16 casi poi si è estesa l’attività a perquisizioni personali e locali). Sono state effettuate mille e sei attività di verifica a soggetti sottoposti a obblighi di giustizia o comunque ammessi a espiare pene in regime detentivo alternativo a quello carcerario, garantendone così la puntuale esecuzione e rispetto delle prescrizioni.

Le denunce

Sono stati inoltre denunciati 147 reati all’Autorità giudiziaria chiedendo la punizione per i medesimi di 86 indagati, di cui due in stato di arresto. Per quanto riguarda la polizia amministrativa, se durante gli 83 controlli mirati effettuati sono state contestate 66 sanzioni per le violazioni di leggi e regolamenti, sul fronte autorizzatorio un notevole sforzo è stato fatto per andare incontro alle esigenze della cittadinanza: si è proceduto al rilascio di quattromila e 93 passaporti (raddoppiando il numero di quelli rilasciati l’anno prima), 402 porti d’arma e sono state anche trattate mille e 540 pratiche afferenti i permessi di soggiorno.