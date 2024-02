Osimo, Astea pronta ad asfaltare via Flaminia I

OSIMO – È in via di conclusione il cantiere di Astea in via Flaminia I, la strada che da Osimo porta a Osimo Stazione. Entro due settimane i lavori saranno completati e la carreggiata liberata. Contestualmente Astea, responsabile dei lavori ai nuovi sottoservizi, sta avviando la procedura per affidare i lavori legati al rifacimento di tutto l’asfalto di via Flaminia I nel tratto interessato dal cantiere, dalla Gironda fino all’incrocio con via Abbadia.

«Questo intervento, che avevamo annunciato fin dall’inizio, è ritenuto indispensabile per mettere in sicurezza la strada in tutta la sua ampiezza, non solo nei tratti più ammalorati. Il rifacimento dell’asfalto avverrà a marzo e verrà comunicato tempestivamente per evitare disagi agli automobilisti», afferma il sindaco Simone Pugnaloni. Inoltre, grazie al project financing con Osimo Illumina per la gestione della pubblica illuminazione cittadina, sarà illuminata la stessa via Flaminia I nel tratto fra la Gironda e l’incrocio con via Sbrozzola. Si tratta di 19 punti luce i cui pali saranno installati a partire da fine febbraio con accensione dei fari per la prima decade di marzo. Un intervento simile è stato già completato in via Flaminia II illuminando il tratto fra la Fondazione Recanatesi e il centro abitato di San Sabino, dove il Comune aveva già realizzato il marciapiede che i residenti chiedevano da tempo per raggiungere Osimo a piedi più facilmente e in sicurezza.

La rotatoria del Cargopier

I lavori per la rotatoria al centro commerciale Cargopier, che stanno chiudendo il bivio tra statale 16 e la Sbrozzola dall’ottobre scorso, sono ripresi e il termine ultimo è slittato a metà marzo per gli imprevisti sopraggiunti a novembre ai sottoservizi.