Osimo, partono le asfaltature e la viabilità viene rivoluzionata

OSIMO – Sono iniziati i cantieri per rinnovare gli asfalti in quattro rotatorie molto delicate per la viabilità osimana. La prima ad essere stata rinnovata è quella di Campocavallo tra via Jesi e via Saragat, il cui completamento, ieri (25 maggio) ha consentito alla ditta affidataria di proseguire le manutenzioni nelle sue vicinanze. «Si provvederà nello specifico a rinnovare gli asfalti più ammalorati di via Jesi e via Covo e in quest’ultima saranno rimosse le radici degli alberi che hanno rovinato anche i marciapiedi, rimettendoli in sicurezza – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Terminati gli interventi a Campocavallo, il cantiere si sposterà dal 12 giugno alla rotatoria del Crocifisso, appena terminate le lezioni scolastiche così da limitare i disagi al traffico in uno snodo viario centrale. Inviata conferma del cronoprogramma, il comando di polizia locale emetterà una ordinanza per la viabilità alternativa durante i lavori al Crocifisso, che dovrebbero durare una settimana e riguarderanno sia la rotatoria che le sue corsie di immissione».

Il bivio verrà completamente chiuso al traffico per consentire un intervento più celere e in sicurezza. In direzione Ancona–Macerata i mezzi pesanti dovranno svoltare per via Flaminia II, gli altri mezzi potranno proseguire fino a via Recanati e le strade intere del rione Sacra Famiglia. Sulla direttrice opposta, Macerata – Ancona, i mezzi pesanti da Padiglione dovranno svoltare per Campocavallo, gli altri veicoli potranno salire in città passando per zona San Carlo e Sacra Famiglia, fino al Maxiparcheggio, non oltre. Chi scende dal centro storico all’altezza dei Tre Archi dovrà svoltare per via Guazzatore mentre in via Cesare Battisti solo per raggiungere le intersezioni con via Olimpia e via Onofri. Questo sarà il cantiere più delicato, dopo il quale si proseguirà sulla rotonda dei Tre Archi e infine quella di Borgo San Giacomo, per le quali si valuterà successivamente le modifiche alla viabilità.

Gli altri interventi

Altri interventi di manutenzione saranno poi effettuati nell’ambito di un maxi appalto da due milioni di euro che il Comune ha previsto con il bilancio di previsione 2023 e che coinvolgeranno oltre 20 strade cittadine già annunciate nei mesi scorsi. Si ricorda che riasfaltature sono state svolte quest’anno in via San Paterniano, via Osteriola, via Colle San Biagio e, grazie ad Astea, riguarderanno a breve anche in via Flaminia I, via San Biagio e via Molinaccio.