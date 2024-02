Osimo, arti marziali miste: la Tapout Academy Osimo vola a Belfast

OSIMO – Dopo il successo a novembre della settima edizione del Warriors Cage fight, per la Tapout Academy Osimo del maestro Francesco Canonico è tempo di nuove sfide. Oggi (24 febbraio) il club osimano è a Belfast per prendere parte con due dei suoi atleti professionisti, Francesco Di Renzo Mannino e Yuri Massacesi, al Cage Conflict di Mixed Martial Art organizzato da Liam Shannon, noto allenatore di atleti della UFC. Si tratta di una delle promotion più famose d’Irlanda, che vede ogni anno la partecipazione di decine di fighters provenienti da ogni parte del mondo. L’invito rivolto dai promotori alla Tapout Academy rappresenta già di per sé un importante riconoscimento a questa bella realtà osimana che ormai da anni contribuisce alla crescita delle Mma a Osimo e nelle Marche. Ancora più significativo è il fatto che sia Di Renzo Mannino che Massacesi, nella sponda britannica dell’Isola di Smeraldo combatteranno per i titoli delle loro rispettive categorie di peso sfidando in match di tre round da cinque minuti due dei migliori top prospect di casa, Henry Corrigan e e Corey McLaughlin. Chi lo vorrà potrà seguire l’evento grazie alla diretta streaming che sarà trasmessa dal Barigno di Osimo dalle 19.30.