Osimo, aperto il “Parco della Memoria”

L'Amministrazione comunale ha inaugurato la piantumazione di 19 alberature in ricordo dei partigiani e patrioti osimani defunti

OSIMO – Osimo ha organizzato diversi eventi quest’anno per celebrare degnamente la ricorrenza del 25 aprile, anniversario della Liberazione. Giovedì 25 aprile al teatro La nuova fenice “La musica degli italiani” c’è stato il concerto dell’Accademia d’arte lirica con Emma Principi al pianoforte e poi la partenza del corteo da piazza Marconi con la banda per la deposizione della corona d’alloro al cippo della Resistenza. Ieri (27 aprile) alla pista ciclabile Girardengo è stato inaugurato il “Parco della Memoria” con la piantumazione di 19 alberi in ricordo dei partigiani e dei patrioti caduti.

«Il “Parco della Memoria” è il primo passo verso il “Percorso della Memoria”. Grazie all’Anpi Osimo ed al gruppo consiliare del Pd, l’Amministrazione comunale ha inaugurato la piantumazione di 19 alberature in ricordo dei partigiani e patrioti osimani defunti per liberare la nostra città ed il nostro Paese dal Nazifascimo – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni -. Un gesto in un luogo simbolo della Resistenza osimana, il lungo fiume Musone. Un parco che diverrà percorso della memoria perché il sacrificio dei nostri concittadini si è consumato lungo le sponde del fiume Musone tra Osimo, Castelfidardo, Filottrano fino a San Severino luogo dell’eccidio».

Domenica 28 aprile alle 17.30 sempre a teatro presentazione del libro “Bella ciao”, la storia definitiva della canzone partigiana che dalle Marche ha conquistato il mondo. Sarà presente l’autore Ruggero Giacomini con la partecipazione di Massimo Agostinelli (chitarra), del mezzosoprano Anastasia Pigorova e Aurelio Venanzi (viola). Ingresso libero.