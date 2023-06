Osimo, aperta alle visite Villa Simonetti con le sue grotte

OSIMO – Dal primo giugno le grotte sottostanti Palazzo Simonetti a Osimo sono entrate a far parte del circuito di promozione turistica della Asso. Saranno inserite tra le visite guidate volte alla scoperta dei capolavori artistici, storici e culturali della città di Osimo e saranno aperte a turisti e studiosi, attraverso manifestazioni culturali a tema. Già ieri, domenica 18 giugno, la prima apertura della magnifica villa a un gruppo di persone. L’assessore al Turismo Michela Glorio, presente, afferma: «È stata una splendida mattinata a Villa Simonetti, ad ammirare il maestoso cedro del Libano raccontato da Tommaso Spilli, a respirare gli odori del bosco con la guida naturalistica Francesco Paolo Roselli e a conoscere la storia della famiglia Hercolani Fava Simonetti e della villa grazie alla guida Simona Palombarani. Un abbraccio alle proprietarie Alessandra e Celine, in rappresentanza della famiglia che ci hanno accolto e ospitato.

L’accordo siglato tra la proprietà Hercolani Fava Simonetti e la Asso è stato fortemente voluto da questa Amministrazione e ringrazio di cuore la proprietà per la disponibilità. Questa collaborazione ha l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica di tipo ipogeo della nostra città e promuovere la conoscenza di grotte contenenti una simbologia attenzionata e studiata da molti, tra cui Roberto Mosca, al quale è stata intitolata anche la Sala del Cantinone». L’assessore è reduce dalla passeggiata, inserita nel circuito turistico, che parte da via Casette di Passatempo con la visita ad una delle tradizionali case in fango e terra dove sono ricordato le origini della frazione, divisa tra Passatempo “alta” e “bassa”, in direzione della campagna a confine tra Osimo e Montefano fino all’Abbazia di Veragra e la Fonte Cima.