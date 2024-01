Osimo, anno da record per il sociale: investiti più di cinque milioni di euro

OSIMO – E’ il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni a tracciare un bilancio dell’anno appena chiuso, anche in vista delle amministrative di giugno. «A Osimo per il sociale si è speso tanto, cinque milioni e 68mila euro, due terzi di fondi comunali e il resto da Regione e Ministero – dice -. L’anno 2023 infatti si è caratterizzato per il forte impulso dei servizi resi alle famiglie, per il mantenimento delle tariffe dei servizi a domanda legati alla scuola e al maggiore impegno di spesa per il Comune».

I lavori alle strutture e le tariffe

«Sono stati effettuati poi lavori di miglioramento delle strutture che permetteranno una migliore accoglienza, tra cui l’apertura di una Sezione Primavera alla scuola Muzio Gallo che accoglie bambini a partire dai due anni. A settembre il numero dei posti è stato raddoppiato (fino a 20) per un impegno di spesa annuo di 90mila. Poi sono stati fatti i lavori di ampliamento finanziati con il Pnrr dell’asilo nido Collefiorito che potrà ospitare un maggior numero di bambini fino a 60 totali. Come dicevo, non sono state toccate le tariffe già negli anni precedenti abbassate di mensa (eliminata la quota fissa mensile per un risparmio annuo di 180 euro, rimodulate le quote pasto in base all’Isee e al numero di fratelli e si paga in base alla frequenza) e bus per cui sono state abbassate le tariffe e graduate in base all’Isee, gratis fino a 15mila euro. Le tariffe si sono rivelate molto vantaggiose da aver fatto lievitare il numero dell’utenza che è passato a 747 richiedenti». Anche tanti bambini hanno bisogno di aiuto a Osimo. Il 70 per cento dei fascicoli relativi ai minori prevedono un affido al servizio sociale dei minori che ha compiti di sostegno e controllo: «Ciò implica una presa in carico impegnativa e costante. Interventi inerenti la tutela minori sono rappresentati dagli inserimenti in comunità per 250mila euro, affidi etero-intra familiari per cinque minori a 580 euro circa al mese e affidi diurni e lavoro con le cosiddette famiglie d’appoggio».

Gli aiuti

Focus sugli aiuti. Su 14mila e 370 nuclei famigliari, a oggi 180 percepiscono il reddito di cittadinanza. A dicembre sono state aperte le richieste da fare per l’assegno di inclusione ai patronati. Coloro che avranno i requisiti percepiranno il sussidio per 18 mesi rinnovabili per altri 12 mentre coloro che non ne sono in possesso devono iscriversi alla piattaforma per il sostegno alla formazione. Sostegno economico agli indigenti è stato garantito poi con il fondo Astea energia finalizzato al pagamento delle utenze: il fondo ammonta a 28mila e 466 euro e le utenze pagate sono state 82, di cui 52 tramite Astea e 30 con fondi comunali. «Sono stati assegnati 10 alloggi di edilizia popolare ma ci sono molte più richieste in graduatoria», aggiunge. Il problema riguarda diversi Comuni.