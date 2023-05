Osimo, l’analisi della situazione reddituale dopo il Covid

OSIMO – I dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (presentate nel 2022 e riferite all’anno di imposta 2021) sono stati diffusi nei giorni scorsi dal dipartimento dell’Economia e delle Finanze. I dati forniscono la panoramica dell’anno post crisi pandemica e dicono che il reddito medio di ogni cittadino osimano nel 2021 è stato di 20mila e 900 euro, a fronte di una media nazionale di 22mila e 540 euro e di un reddito medio regionale delle Marche di 21mila e 360 euro.

«Rispetto all’anno scorso, che a causa del Covid ha visto una contrazione della ricchezza, si è registrato un incremento del reddito imponibile medio di mille e 40 euro con una crescita rispetto all’anno precedente del 5,9%. Con le dichiarazioni fiscali presentate nel 2022 e riferite all’anno di imposta 2021, tornano a salire i redditi totali degli osimani: emerge un balzo di oltre 30mila e 596 euro. E’ cresciuto anche il numero dei contribuenti, passati dai 25mila e 807 del 2020 ai 25mila e 978 del 2021», conferma il vicesindaco Paola Andreoni. Il reddito da lavoro dipendente a Osimo, è pari al 59 per cento del reddito complessivo. Rispetto all’anno precedente si riscontra un incremento sia del numero di lavoratori dipendenti (con oltre 270 persone con occupazione subordinata) che dell’ammontare di reddito dichiarato (più 5,42%). Per quanto riguarda il reddito da pensione, che nel 2021 conta 8mila e 932 persone, corrisponde a 35,75% dei totali del numero dei contribuenti. Guardando i redditi derivanti da attività economica, i dati del Mef ci rilevano una Osimo con un decremento generalizzato sia del numero dei soggetti dichiaranti reddito d’impresa in contabilità semplificata (passati da 683 del 2020 a 678 nel 2021), sia di quanti dichiarano redditi d’impresa in contabilità ordinaria ( 116 nel 2021 mentre erano 124 nel 2020). Rispetto ad un arco temporale più ampio, 10 anni, Osimo ha perso il 19% derivante da lavoro d’impresa in contabilità semplificata e il 21% di reddito derivate da attività d’impresa in contabilità ordinaria. Riguardo al reddito derivante da lavoro autonomo, si assiste ad un incremento del reddito, un milione e 775mila euro (più 15%) e insignificante riduzione dei contribuenti, mentre raffrontando i dati alle dichiarazioni del 2012 i dichiaranti lavoratori autonomi si sono dimezzati (meno 239), nel 2021 sono soli 261. Nel 2021 il reddito derivante da lavoro autonomo ammonta a 13 milioni. I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l’89% del reddito complessivo dichiarato dagli osimani e nello specifico, il reddito da pensione rappresenta il 30% del totale del reddito complessivo.

Le fasce di reddito

«Circa 21mila contribuenti osimani (l’81% del totale) dichiarano un’imposta totale netta, pari a circa 102 milioni di euro (più 8,3% rispetto al 2020) per un valore pro capite di quattromila e 847 euro», continua. Analizzando, da ultimo la distribuzione dei contribuenti osimani per fasce di reddito complessivo, i dati del Mef riportano che circa il 35% dei contribuenti osimani, che dichiara il 12% dell’Irpef totale, si colloca nella classe fino a 15mila euro. Nella fascia di reddito da 15mila a 26mila euro si collocano novemila e 402 osimani (il 37% del totale dei contribuenti) che dichiara il 33% dell’Irpef totale. Nella fascia di reddito da 26mila a 55mila euro si collocano seimila e 132 osimani (il 24% del totale dei contribuenti) che dichiara il 36% dell’Irpef totale 2021. Sono 565 gli osimani che si collocano nella fascia di reddito ricompresa tra i 55mila e i 75mila euro. Sono 394 gli osimani che si collocano nella fascia di reddito ricompresa tra i 75mila e i 120mila euro. Sono solo 183 i ricchissimi (lo 0,72%) che dichiarano oltre 120mila euro.