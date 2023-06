Osimo, altro schianto all’incrocio tra la statale e la Sbrozzola: un ferito a Torrette

OSIMO – Ennesimo incidente all’incrocio tra la statale 16 e via Sbrozzola a Osimo, proprio di fronte al centro commerciale Cargopier, stamattina (26 giugno) attorno alle 10. Due auto, una Nissan Qashqai e una Jaguar si sono scontrate in maniera violenta. Sul posto i mezzi di soccorso della Croce gialla di Ancona, l’automedica, un altro mezzo del 118, la squadra dei vigili del fuoco di Osimo per la messa in sicurezza dello scenario, i carabinieri per il traffico di difficile gestione per circa un’ora e la polizia stradale per i rilievi. Da una prima ricostruzione, pare che una delle due macchine si stesse immettendo lungo la statale al momento dello scontro. Un uomo di 50 anni è stato trasportato all’ospedale di Torrette in codice di media gravità.

I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente Il luogo dell’incidente Il luogo dell’incidente

Lo snodo critico

Uno snodo critico quello, dove si sono verificati tanti incidenti e nell’ottobre scorso perse anche la vita una giovane ragazza. La giunta Pugnaloni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica della nuova rotatoria da realizzare all’incrocio, un’opera strategica non solo per migliorare la viabilità verso il futuro ospedale dell’Aspio ma anche per mettere in sicurezza un tratto di statale 16 molto pericoloso.