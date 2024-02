Osimo: addio a Mario Leonardi, il fornaio del centro

Era conosciuto da generazioni di osimani con il nome di Biagio. Cordoglio in città per la scomparsa di un punto di riferimento del commercio cittadino

OSIMO – L’osimano Mario Leonardi, per tutti Biagio, si è spento ieri (20 febbraio) alla veneranda età di 98 anni. Ha sfornato per una vita pane, pizza e dolci nel suo esercizio al centro di Osimo, in via Sacramento. Tanti gli attestati di stima e i ricordi a lui rivolti. Biagio era un uomo d’altri tempi, sempre dedito al lavoro e alla famiglia. «Se ne va un pezzo di storia osimana», scrivono gli osimani anche sui social, e poi «Aveva una parola gentile per tutti, era un mito, un uomo sempre con la battuta pronta».

Addolorati i figli Alberto, Luigi e Maurizio ancora impegnati professionalmente nella panetteria del padre.

La salma è visibile nella casa funeraria Vigiani in via Romero a San Biagio di Osimo. I funerali si svolgono oggi (mercoledì 21) alle 15 nella chiesa di San Marco Evangelista. Poi si procederà per la cremazione.