Osimo, Abc turismo investe sulle strutture di accoglienza

OSIMO – L’entroterra rimane meta di prestigio, finalizzata a garantire un’ esperienza autentica a chi opta per questa scelta. Tutte le strutture di Abc turismo, l’associazione che comprende agriturismi, bed and breakfast e country house dell’osimano, tenendo conto delle necessarie tutele, hanno iniziato da qualche tempo una progressiva riapertura. Il maltempo, il caro vita, l’inflazione alta, hanno eroso i margini di molte attività ed il turismo non è da meno in questo momento.

«Nonostante tutto molte strutture stanno continuando ad investire ed ad arricchire la loro offerta ricettiva – dice il presidente Roberto Biondini -. Oltre allo smart working, possibile, ormai, in diverse strutture grazie alla creazione di spazi all’aria aperta, fibra ottica o connessione ad internet ad alta velocità, alcune strutture hanno valorizzato la propria esperienza utente attraverso la domotizzazione degli accessi rendendo i turisti già padroni di casa prima ancora che inizino il loro soggiorno, molti di loro possono già avere le chiavi di “casa” nel proprio smartphone prima ancora di mettersi in viaggio, leggendo e consultando le informazioni sul territorio su cui trascorreranno la loro vacanza prima ancora di arrivare a destinazione». Ormai l’utilizzo di internet tramite l’online booking è considerato quasi come unico canale di prenotazione per più clienti e per fasce diversificate di popolazione. Tuttavia il network generato sul territorio diventa fondamentale per coprire servizi integrativi e arricchire l’esperienza utente. «L’obiettivo che ci prefiggiamo è continuare a generare sinergie per attingere ed attirare risorse comuni da utilizzare per promozione turistica, “sharing” di conoscenze e di servizio, non solo finalizzate alla creazione di gruppi di acquisto ma anche ad ottenere migliori condizioni da parte del singolo operatore del mercato. Rimane per noi possibile continuare ad essere disponibili a lavorare da remoto immersi nelle colline marchigiane a due passi dalle migliori spiagge del Conero. Novità di quest’anno sono i nuovi servizi che stiamo cercando di offrire: babysitting su richiesta, domotizzazione degli accessi e servizi di “maggiordomo virtuale” finalizzato a far assaporare al meglio il territorio al turista senza far mancare mai il rapporto umano ed interpersonale fornito all’ospite da parte del popolo marchigiano. Notiamo che i turisti preferiscono le Marche per la tranquillità che le nostre colline offrono allo sguardo e per la varietà e la bellezza dei nostri paesaggi e la vicinanza sia del mare che della montagna. Nonostante le difficoltà dovute alle problematiche prima citate nel settore turistico, notiamo che la voglia di far rete rimane comunque forte da parte delle microimprese che, trovandosi di fronte a queste eccessivi aumenti da parte di tutti i costi, non possono fare altro che offrire una tentativo di risposta comune. Chi vuole entrare a fare parte della nostra grande famiglia, può scrivere al nostro portale: https://www.bedandbreakfast-osimo.it/it/».